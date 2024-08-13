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Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США, пишет СМИ - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США, пишет СМИ
Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США, пишет СМИ - 13.08.2024, ПРАЙМ
Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США, пишет СМИ
Власти Индии и России планируют ввести базовый обменный курс рупии к рублю для обхода препятствий в двусторонней торговле, которые возникли в связи с западными... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:15+0300
2024-08-13T11:15+0300
россия
индия
рупии
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Власти Индии и России планируют ввести базовый обменный курс рупии к рублю для обхода препятствий в двусторонней торговле, которые возникли в связи с западными санкциями, пишет издание The Economic Times.Как рассказал один из собеседников газеты, в текущих условиях такая мера является наиболее оптимальной, базовый курс могут установить индийский Резервный банк Индии и российский Центробанк. По его словам, это позволит приводить курс в соответствие с существующими на рынке реалиями.Также сообщается, что стороны обсудят установление базового обменного курса в ходе встречи представителей центральных банков Индии и России. Встреча должна состояться в Москве на этой неделе. Отмечается, что на данный момент, в связи с санкциями, индийские банки вынуждены сначала конвертировать валюту сначала в доллар, а уже потом в рубль, чтобы обработать поступающие из России платежи.
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россия, индия, рупии, рубль
РОССИЯ, ИНДИЯ, рупии, рубль
11:15 13.08.2024
 
Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США, пишет СМИ

ET: Россия и Индия могут ввести базовый обменный курс рупии к рублю

© CC BY 2.0 / Harsh AgrawalИндийские рупии
Индийские рупии - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© CC BY 2.0 / Harsh Agrawal
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Власти Индии и России планируют ввести базовый обменный курс рупии к рублю для обхода препятствий в двусторонней торговле, которые возникли в связи с западными санкциями, пишет издание The Economic Times.
Как рассказал один из собеседников газеты, в текущих условиях такая мера является наиболее оптимальной, базовый курс могут установить индийский Резервный банк Индии и российский Центробанк. По его словам, это позволит приводить курс в соответствие с существующими на рынке реалиями.
Также сообщается, что стороны обсудят установление базового обменного курса в ходе встречи представителей центральных банков Индии и России. Встреча должна состояться в Москве на этой неделе.
Отмечается, что на данный момент, в связи с санкциями, индийские банки вынуждены сначала конвертировать валюту сначала в доллар, а уже потом в рубль, чтобы обработать поступающие из России платежи.
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