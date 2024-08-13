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Госдеп не признает причастность США к атаке ВСУ на Курскую область
Госдеп не признает причастность США к атаке ВСУ на Курскую область - 13.08.2024, ПРАЙМ
Госдеп не признает причастность США к атаке ВСУ на Курскую область
Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T20:13+0300
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ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область.Ранее, во вторник, агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Украина рассматривала различные сценарии внезапного нападения на Россию. При этом она получила одобрение руководства США и Евросоюза на первое вторжение на территорию России со времён Второй мировой войны."Мы не были вовлечены ни в один аспект операции в Курске", — заявил Патель журналистам на брифинге. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) утром 6 августа начали наступление с целью захвата территории в Курской области. Однако их продвижение было остановлено. Он подчеркнул, что операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.13 августа Минобороны РФ сообщило, что украинские войска за все время боев на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям, и добавил, что противник получит достойный ответ.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Госдеп не признает причастность США к атаке ВСУ на Курскую область
Патель: Госдеп не признает причастность США к атаке ВСУ на Курскую область
ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область.
Ранее, во вторник, агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Украина рассматривала различные сценарии внезапного нападения на Россию. При этом она получила одобрение руководства США и Евросоюза на первое вторжение на территорию России со времён Второй мировой войны.
"Мы не были вовлечены ни в один аспект операции в Курске", — заявил Патель журналистам на брифинге.
СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) утром 6 августа начали наступление с целью захвата территории в Курской области. Однако их продвижение было остановлено. Он подчеркнул, что операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
13 августа Минобороны РФ сообщило, что украинские войска за все время боев на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям, и добавил, что противник получит достойный ответ.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.