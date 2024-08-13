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Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений
Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений - 13.08.2024, ПРАЙМ
Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что регион восстановит разрушенное после атак ВСУ и сделает лучше, чем было. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T21:49+0300
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РЯЗАНЬ, 13 авг — ПРАЙМ. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что регион восстановит разрушенное после атак ВСУ и сделает лучше, чем было. Смирнов заверил, что будет проведена оценка ущерба, и регион будет восстановлен "лучше, чем было".Он отметил, что помощь Курской области оказывает вся Россия, и эта помощь только увеличивается, и в конечном итоге люди смогут вернуться в свои дома.По словам губернатора, в Курской области продолжается гражданская жизнь. Регион готовится к отопительному сезону и новому учебному году по плану.Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По данным Минобороны РФ, за все время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих и 35 танков.
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россия, восстановление
Экономика, РОССИЯ, восстановление
Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений
Смирнов: Курская область восстановит разрушенное после атак ВСУ
РЯЗАНЬ, 13 авг — ПРАЙМ. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что регион восстановит разрушенное после атак ВСУ и сделает лучше, чем было.
Смирнов заверил, что будет проведена оценка ущерба, и регион будет восстановлен "лучше, чем было".
Он отметил, что помощь Курской области оказывает вся Россия, и эта помощь только увеличивается, и в конечном итоге люди смогут вернуться в свои дома.
"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область
По словам губернатора, в Курской области продолжается гражданская жизнь. Регион готовится к отопительному сезону и новому учебному году по плану.
Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По данным Минобороны РФ, за все время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих и 35 танков.