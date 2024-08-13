https://1prime.ru/20240813/kurskaya-oblast-850865971.html

Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений

Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений - 13.08.2024, ПРАЙМ

Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что регион восстановит разрушенное после атак ВСУ и сделает лучше, чем было. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T21:49+0300

2024-08-13T21:49+0300

2024-08-13T21:50+0300

экономика

россия

восстановление

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РЯЗАНЬ, 13 авг — ПРАЙМ. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что регион восстановит разрушенное после атак ВСУ и сделает лучше, чем было. Смирнов заверил, что будет проведена оценка ущерба, и регион будет восстановлен "лучше, чем было".Он отметил, что помощь Курской области оказывает вся Россия, и эта помощь только увеличивается, и в конечном итоге люди смогут вернуться в свои дома.По словам губернатора, в Курской области продолжается гражданская жизнь. Регион готовится к отопительному сезону и новому учебному году по плану.Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По данным Минобороны РФ, за все время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих и 35 танков.

https://1prime.ru/20240813/vsu-850865834.html

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россия, восстановление