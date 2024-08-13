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Эксперт объяснил скачок курсов валют к рублю - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил скачок курсов валют к рублю
Эксперт объяснил скачок курсов валют к рублю - 13.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил скачок курсов валют к рублю
Скачок вверх официальных курсов иностранных валют к рублю обусловлен последствиями июньских санкций США на Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T18:34+0300
2024-08-13T18:34+0300
юань
мосбиржа
скачок цен
курсы валют
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Скачок вверх официальных курсов иностранных валют к рублю обусловлен последствиями июньских санкций США на Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, прокомментировал РИА Новости главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,57 копейки — до 12,0233 рубля, курс доллара — на 2,71 рубля — до 92,6592 рубля, курс евро — на 3,87 рубля - до 100,559 рубля. Днем ранее официальный курс юаня снизился на 3,35 копейки, при этом курс доллара вырос на 1,95 рубля, курс евро — на 1,5 рубля. Установленный ЦБ РФ с субботы курс юаня к рублю вырос на 2,47 копейки, доллара - на 1,43 рубля, евро — на 1,05 рубля. "По нашему мнению, такое быстрое движение курса - в очередной раз - скорее было связано с микрорыночными факторами, а именно, последствиями ещё июньских санкций на НКЦ. Во-первых, в августе вновь усилился дефицит юаневой ликвидности на рынке. Во-вторых, 13 августа истекала лицензия Минфина США на сворачивание операций с НКЦ. Срок американским регулятором был продлён, но, вероятно, часть финансовых институтов решила придерживаться изначального плана. Такое наиболее выраженное движение курса именно к 13 августа вряд ли является просто совпадением", — говорит он. В целом, подобные всплески волатильности под влиянием событий, задающих изменения условий курсообразования, теперь будут достаточно типичны для российского валютного рынка, который становится более фрагментированным, допускает эксперт. "Сейчас основным провайдером юаневой ликвидности является ЦБ РФ. Он её предоставляет только на бирже. Юани, по всей видимости, не очень хорошо "перетекают" с биржевого на другие сегменты (внебиржевой оншорный, оффшорный). Это оказывает какое-то давление на курс рубля к юаню, к доллару, к евро (то есть ко всем валютам) на внебиржевом оншорном сегменте)", — поясняет Кузьмин. Минфин США 12 июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа, НРД и НКЦ. Управление американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) ранее определило крайний срок сворачивания операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ — 13 августа, затем продлило его до 12 октября.
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юань, мосбиржа, скачок цен, курсы валют
юань, Мосбиржа, скачок цен, Курсы валют
18:34 13.08.2024
 
Эксперт объяснил скачок курсов валют к рублю

Эксперт объяснил скачок курсов валют к рублю последствиями санкций на Мосбиржу

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Скачок вверх официальных курсов иностранных валют к рублю обусловлен последствиями июньских санкций США на Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, прокомментировал РИА Новости главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,57 копейки — до 12,0233 рубля, курс доллара — на 2,71 рубля — до 92,6592 рубля, курс евро — на 3,87 рубля - до 100,559 рубля. Днем ранее официальный курс юаня снизился на 3,35 копейки, при этом курс доллара вырос на 1,95 рубля, курс евро — на 1,5 рубля. Установленный ЦБ РФ с субботы курс юаня к рублю вырос на 2,47 копейки, доллара - на 1,43 рубля, евро — на 1,05 рубля.
"По нашему мнению, такое быстрое движение курса - в очередной раз - скорее было связано с микрорыночными факторами, а именно, последствиями ещё июньских санкций на НКЦ. Во-первых, в августе вновь усилился дефицит юаневой ликвидности на рынке. Во-вторых, 13 августа истекала лицензия Минфина США на сворачивание операций с НКЦ. Срок американским регулятором был продлён, но, вероятно, часть финансовых институтов решила придерживаться изначального плана. Такое наиболее выраженное движение курса именно к 13 августа вряд ли является просто совпадением", — говорит он.
В целом, подобные всплески волатильности под влиянием событий, задающих изменения условий курсообразования, теперь будут достаточно типичны для российского валютного рынка, который становится более фрагментированным, допускает эксперт.
"Сейчас основным провайдером юаневой ликвидности является ЦБ РФ. Он её предоставляет только на бирже. Юани, по всей видимости, не очень хорошо "перетекают" с биржевого на другие сегменты (внебиржевой оншорный, оффшорный). Это оказывает какое-то давление на курс рубля к юаню, к доллару, к евро (то есть ко всем валютам) на внебиржевом оншорном сегменте)", — поясняет Кузьмин.
Минфин США 12 июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа, НРД и НКЦ. Управление американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) ранее определило крайний срок сворачивания операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ — 13 августа, затем продлило его до 12 октября.
 
юаньМосбиржаскачок ценКурсы валют
 
 
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