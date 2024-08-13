https://1prime.ru/20240813/leto-850857276.html

Москвичам пообещали возвращение лета

Москвичам пообещали возвращение лета - 13.08.2024, ПРАЙМ

Москвичам пообещали возвращение лета

В субботу, 17 августа, воздух в столичном регионе прогреется до 27 градусов, ночью - до 16. Об этом агентству "Москва" рассказал научный руководитель... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T15:46+0300

2024-08-13T15:46+0300

2024-08-13T15:46+0300

москва

прогноз

погода

теплая погода

https://cdnn.1prime.ru/img/83393/19/833931965_0:8:3170:1792_1920x0_80_0_0_f987bc20f01e036c3cca02a2051a1e5a.jpg

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. В субботу, 17 августа, воздух в столичном регионе прогреется до 27 градусов, ночью - до 16. Об этом агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В воскресенье, 18 августа, синоптик прогнозирует до плюс 23-28 градусов. "Лето возвращается", - сказал Вильфанд. Однако он сомневается в возобновлении купального сезона - водоемы не успеют прогреться.Понедельник, 12 августа, стал самым холодным днем лета. Но уже во вторник, 13 августа, потеплело до 19-21 градуса градуса.

https://1prime.ru/20240704/liven-849743127.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, прогноз, погода, теплая погода