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Москвичам пообещали возвращение лета
Москвичам пообещали возвращение лета - 13.08.2024, ПРАЙМ
Москвичам пообещали возвращение лета
В субботу, 17 августа, воздух в столичном регионе прогреется до 27 градусов, ночью - до 16. Об этом агентству "Москва" рассказал научный руководитель... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T15:46+0300
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МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. В субботу, 17 августа, воздух в столичном регионе прогреется до 27 градусов, ночью - до 16. Об этом агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В воскресенье, 18 августа, синоптик прогнозирует до плюс 23-28 градусов. "Лето возвращается", - сказал Вильфанд. Однако он сомневается в возобновлении купального сезона - водоемы не успеют прогреться.Понедельник, 12 августа, стал самым холодным днем лета. Но уже во вторник, 13 августа, потеплело до 19-21 градуса градуса.
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москва, прогноз, погода, теплая погода
МОСКВА, прогноз, погода, теплая погода
Москвичам пообещали возвращение лета
Синоптик Вильфанд спрогнозировал возобновление купального сезона в столице