https://1prime.ru/20240813/likvidnost-850848655.html

ЦБ: Кабмин с 14 по 20 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора

ЦБ: Кабмин с 14 по 20 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора - 13.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ: Кабмин с 14 по 20 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора

Банк России ожидает, что правительство за период с 14 по 20 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 47 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:18+0300

2024-08-13T11:18+0300

2024-08-13T11:18+0300

банк россии

ликвидность банков

операции

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 14 по 20 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 47 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличиваются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 7 по 13 августа, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 17 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,638 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 30 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,752 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 3,04 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20240813/litsenziya-850848117.html

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ликвидность банков, операции