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Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине
Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ
Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) примет меры против передачи советского оружия Украине. Об этом заявил агентству РИА... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:25+0300
2024-08-13T11:25+0300
вооружения
россия
фсвтс
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) примет меры против передачи советского оружия Украине. Об этом заявил агентству РИА Новости глава ведомства Дмитрий Шугаев."У предприятий отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского (советского) производства, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий, принимаются иные меры противодействия незаконной передаче отечественного вооружения на Украину", - отметил он.По словам Шугаева, примером таких мер является отзыв лицензий у предприятий в Болгарии и Чехии на право ремонта вертолетов Ми в 2022 году. Он также добавил, что ФСВТС России всегда исходит из принципа соблюдения своих обязательств по международному военно-техническому сотрудничеству.Шугаев заключил, что российская сторона требует такого же отношения от зарубежных заказчиков и считает, что это способствует формированию статуса России как надежного и ответственного партнера.
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россия, фсвтс
Вооружения, РОССИЯ, ФСВТС
11:25 13.08.2024
 
Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине

Шугаев: РФ отзовет лицензии у зарубежных предприятий из-за передачи оружия Киеву

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) примет меры против передачи советского оружия Украине. Об этом заявил агентству РИА Новости глава ведомства Дмитрий Шугаев.
"У предприятий отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского (советского) производства, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий, принимаются иные меры противодействия незаконной передаче отечественного вооружения на Украину", - отметил он.
По словам Шугаева, примером таких мер является отзыв лицензий у предприятий в Болгарии и Чехии на право ремонта вертолетов Ми в 2022 году. Он также добавил, что ФСВТС России всегда исходит из принципа соблюдения своих обязательств по международному военно-техническому сотрудничеству.
Шугаев заключил, что российская сторона требует такого же отношения от зарубежных заказчиков и считает, что это способствует формированию статуса России как надежного и ответственного партнера.
Дмитрий Шугаев - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
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ВооруженияРОССИЯФСВТС
 
 
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