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ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"

ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка" - 13.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"

Банк России с 13 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Америкэн Экспресс Банка", сообщает регулятор. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:11+0300

2024-08-13T11:11+0300

2024-08-13T11:12+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Банк России с 13 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Америкэн Экспресс Банка", сообщает регулятор."Банк России приказом от 13.08.2024 № ОД-1290 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" ООО "Америкэн Экспресс Банк". По величине активов кредитная организация занимала 300-е место в банковской системе Российской Федерации", - говорится в сообщении."Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Америкэн Экспресс Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", - говорится там же.

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