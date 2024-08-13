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ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"
ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка" - 13.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"
Банк России с 13 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Америкэн Экспресс Банка", сообщает регулятор. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:11+0300
2024-08-13T11:11+0300
2024-08-13T11:12+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Банк России с 13 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Америкэн Экспресс Банка", сообщает регулятор."Банк России приказом от 13.08.2024 № ОД-1290 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" ООО "Америкэн Экспресс Банк". По величине активов кредитная организация занимала 300-е место в банковской системе Российской Федерации", - говорится в сообщении."Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Америкэн Экспресс Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", - говорится там же.
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россия, банк
Банк России, РОССИЯ, банк
ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"
ЦБ аннулировал с 13 августа лицензию "Америкэн Экспресс Банка"
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Банк России с 13 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Америкэн Экспресс Банка", сообщает регулятор.
"Банк России приказом от 13.08.2024 № ОД-1290 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" ООО "Америкэн Экспресс Банк". По величине активов кредитная организация занимала 300-е место в банковской системе Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Америкэн Экспресс Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", - говорится там же.