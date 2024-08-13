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Мишустин рассказал, что необходимо для освоения Луны

Мишустин рассказал, что необходимо для освоения Луны - 13.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал, что необходимо для освоения Луны

Для освоения Луны необходимо развитие космической ядерной энергетики в России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T17:17+0300

2024-08-13T17:17+0300

2024-08-13T17:17+0300

экономика

луна

россия

космос

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Для освоения Луны необходимо развитие космической ядерной энергетики в России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что развитие ядерной энергетики в космической отрасли стане важным федеральным проектом, который внесет свой вклад в исследование и освоение Луны.Ранее на ПМЭФ-2024 первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна "сохраняла лидерство как космическая держава". Он уточнил, что РФ планирует запустить собственную пилотируемой миссии на Луну.

https://1prime.ru/20240602/luna-848737132.html

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луна, россия, космос, михаил мишустин