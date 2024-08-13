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Мишустин рассказал, что необходимо для освоения Луны
Мишустин рассказал, что необходимо для освоения Луны - 13.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, что необходимо для освоения Луны
Для освоения Луны необходимо развитие космической ядерной энергетики в России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:17+0300
2024-08-13T17:17+0300
2024-08-13T17:17+0300
экономика
луна
россия
космос
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Для освоения Луны необходимо развитие космической ядерной энергетики в России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что развитие ядерной энергетики в космической отрасли стане важным федеральным проектом, который внесет свой вклад в исследование и освоение Луны.Ранее на ПМЭФ-2024 первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна "сохраняла лидерство как космическая держава". Он уточнил, что РФ планирует запустить собственную пилотируемой миссии на Луну.
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луна, россия, космос, михаил мишустин
Экономика, Луна, РОССИЯ, космос, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, что необходимо для освоения Луны
Мишустин: развитие космической ядерной энергетики будет необходимо для освоения Луны
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Для освоения Луны необходимо развитие космической ядерной энергетики в России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что развитие ядерной энергетики в космической отрасли стане важным федеральным проектом, который внесет свой вклад в исследование и освоение Луны.
Ранее на ПМЭФ-2024 первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна "сохраняла лидерство как космическая держава". Он уточнил, что РФ планирует запустить собственную пилотируемой миссии на Луну.
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