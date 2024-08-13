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Евроюст раскрыл крупную мафиозную группировку
Евроюст раскрыл крупную мафиозную группировку - 13.08.2024, ПРАЙМ
Евроюст раскрыл крупную мафиозную группировку
Правоохранительные органы Италии, Бразилии и Швейцарии совместно с Евроюстом провели операцию по раскрытию мафиозной группировки. ОПГ занималась отмыванием... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T16:45+0300
2024-08-13T16:45+0300
2024-08-13T16:46+0300
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ГААГА, 13 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Италии, Бразилии и Швейцарии совместно с Евроюстом провели операцию по раскрытию мафиозной группировки. ОПГ занималась отмыванием крупных сумм денег, сотрудниками изъяты 50 млн евро, сообщили во вторник, 13 августа, в Евроюсте. Расследование деятельности мафиозной семьи из Палермо длилось два года. По данным Евроюста, за это время группировка смогла отмыть более 500 миллионов евро. Вся прибыль была реинвестирована в бразильские компании."Сотрудничество между итальянскими, бразильскими и швейцарскими властями способствовало аресту члена организованной преступной группировки (ОПГ) в ходе операции 13 августа, а также к замораживанию финансовых активов на сумму 50 миллионов евро в результате нескольких обысков в Италии, Бразилии и Швейцарии", - рассказали в пресс-службе. Подсудимые также оказывали поддержку другим крупным мафиозным кланам. Они занимались вымогательством, отмыванием средств, а также мошеннической передачей ценных вещей. Всего проведено более двадцати обысков в домах и офисах членов банды, а также арестованы все принадлежащие подозреваемым активы. Под следствием находятся 17 человек и 12 компаний в сферах строительства, гостиничного бизнеса и недвижимости.
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опг, ес, отмывание денег, мошенничество, европа
ОПГ, ЕС, отмывание денег, мошенничество, ЕВРОПА
Евроюст раскрыл крупную мафиозную группировку
Евроюст сообщил о раскрытии крупной схемы отмывания денег мафиозной группировкой
ГААГА, 13 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Италии, Бразилии и Швейцарии совместно с Евроюстом провели операцию по раскрытию мафиозной группировки. ОПГ занималась отмыванием крупных сумм денег, сотрудниками изъяты 50 млн евро, сообщили во вторник, 13 августа, в Евроюсте.
Расследование деятельности мафиозной семьи из Палермо длилось два года. По данным Евроюста, за это время группировка смогла отмыть более 500 миллионов евро. Вся прибыль была реинвестирована в бразильские компании.
"Сотрудничество между итальянскими, бразильскими и швейцарскими властями способствовало аресту члена организованной преступной группировки (ОПГ) в ходе операции 13 августа, а также к замораживанию финансовых активов на сумму 50 миллионов евро в результате нескольких обысков в Италии, Бразилии и Швейцарии", - рассказали в пресс-службе.
Подсудимые также оказывали поддержку другим крупным мафиозным кланам. Они занимались вымогательством, отмыванием средств, а также мошеннической передачей ценных вещей. Всего проведено более двадцати обысков в домах и офисах членов банды, а также арестованы все принадлежащие подозреваемым активы. Под следствием находятся 17 человек и 12 компаний в сферах строительства, гостиничного бизнеса и недвижимости.
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