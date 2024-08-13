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МАГАТЭ выпустило заявление по обстоятельствам атаки на ЗАЭС

МАГАТЭ выпустило заявление по обстоятельствам атаки на ЗАЭС - 13.08.2024, ПРАЙМ

МАГАТЭ выпустило заявление по обстоятельствам атаки на ЗАЭС

Пожар на башне градирни Запорожской АЭС не повлиял на ядерную безопасность объекта, так как башня не эксплуатируется, сообщило МАГАТЭ. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T06:02+0300

2024-08-13T06:02+0300

2024-08-13T06:02+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Пожар на башне градирни Запорожской АЭС не повлиял на ядерную безопасность объекта, так как башня не эксплуатируется, сообщило МАГАТЭ. "Ядерная безопасность станции не нарушена, поскольку градирни в настоящее время не работают", - отмечается в заявлении организации. Специалисты также не выявили повышенных уровней радиации. "Команда провела радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов и не подтвердила никаких признаков повышенного уровня радиации", - указывается в уязвлении.Как отмечается, специалисты МАГАТЭ пока не могут определить причины пожара на башне градирни."Пока команде не удалось сделать окончательные выводы на основе полученных данных", - говорится в заявлении.Также специалисты МАГАТЭ не обнаружили остатков покрышек или дронов в ходе осмотра поврежденной башни градирни."В ходе осмотра не было обнаружено остатков покрышек или дронов", - говорится в заявлении организации.Специалисты МАГАТЭ считают маловероятным, что пожар на градирне начался у ее основания."На основании наблюдений команда пришла к выводу, что маловероятно, что основной источник пожара находился у основания градирни", - говорится в заявлении.Госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.Директор станции Юрий Черничук заявил, что инспекторам МАГАТЭ было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе - неправда.

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запорожская аэс, всу, магатэ