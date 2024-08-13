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Маск предложил провести интервью с Харрис

Маск предложил провести интервью с Харрис - 13.08.2024, ПРАЙМ

Маск предложил провести интервью с Харрис

Бизнесмен Илон Маск заявил, что готов провести интервью с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис на своей платформе Х. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T08:14+0300

2024-08-13T08:14+0300

2024-08-13T08:14+0300

сша

илон маск

камала харрис

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Бизнесмен Илон Маск заявил, что готов провести интервью с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис на своей платформе Х. Ранее Маск провел интервью с бывшим президентом Дональдом Трампом на площадке Spaces в сети Х. В июле бизнесмен опубликовал в своей соцсети заявление о поддержке республиканца в президентской гонке. "Буду рад также принять Камалу (Харрис на площадке - ред.) Spaces", - написал Маск в своем аккаунте. Выборы президента состоятся 5 ноября. От республиканцев на пост главы Белого дома официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис. Ей нужно будет получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://1prime.ru/20240813/tramp-850840903.html

сша

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сша, илон маск, камала харрис