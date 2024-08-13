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Маск предложил провести интервью с Харрис
Маск предложил провести интервью с Харрис - 13.08.2024, ПРАЙМ
Маск предложил провести интервью с Харрис
Бизнесмен Илон Маск заявил, что готов провести интервью с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис на своей платформе Х. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T08:14+0300
2024-08-13T08:14+0300
2024-08-13T08:14+0300
сша
илон маск
камала харрис
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Бизнесмен Илон Маск заявил, что готов провести интервью с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис на своей платформе Х. Ранее Маск провел интервью с бывшим президентом Дональдом Трампом на площадке Spaces в сети Х. В июле бизнесмен опубликовал в своей соцсети заявление о поддержке республиканца в президентской гонке. "Буду рад также принять Камалу (Харрис на площадке - ред.) Spaces", - написал Маск в своем аккаунте. Выборы президента состоятся 5 ноября. От республиканцев на пост главы Белого дома официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис. Ей нужно будет получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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сша, илон маск, камала харрис
США, Илон Маск, Камала Харрис
Маск предложил провести интервью с Харрис
Маск заявил о готовности провести интервью с Харрис на платформе Х
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Бизнесмен Илон Маск заявил, что готов провести интервью с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис на своей платформе Х.
Ранее Маск провел интервью с бывшим президентом Дональдом Трампом на площадке Spaces в сети Х. В июле бизнесмен опубликовал в своей соцсети заявление о поддержке республиканца в президентской гонке.
"Буду рад также принять Камалу (Харрис на площадке - ред.) Spaces", - написал Маск в своем аккаунте.
Трамп высказал свое мнение о Харрис
Выборы президента состоятся 5 ноября. От республиканцев на пост главы Белого дома официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис. Ей нужно будет получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.