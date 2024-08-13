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В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, рассказали в НАК - 13.08.2024, ПРАЙМ
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В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, рассказали в НАК
В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, рассказали в НАК - 13.08.2024, ПРАЙМ
В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, рассказали в НАК
В России в текущем году предотвратили 110 террористических актов, следует из сообщения Национального антитеррористического комитета (НАК). | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:49+0300
2024-08-13T11:59+0300
россия
национальный антитеррористический комитет
теракт
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В России в текущем году предотвратили 110 террористических актов, следует из сообщения Национального антитеррористического комитета (НАК).Более того, как уточнили в ведомстве, в этом году российские спецслужбы пресекли деятельность 45 террористических ячеек, задержали более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности.В то же время в НАК предупредили, что в настоящее время угроза со стороны со стороны международных террористических организаций сохраняется. Там заявили, что террористы ищут исполнителей, главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии для навязывания в России радикальных идей ислама.В ведомстве рассказали, что сейчас особое внимание уделяется организации безопасности на приграничных с Украиной российских территориях. В этой связи отмечено, что в этих регионах были обнаружены попытки создания очагов социальной напряжённости в стране. Участвовала в этом западная разведка, использую антироссийские информационные кампании.
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россия, национальный антитеррористический комитет, теракт
РОССИЯ, Национальный антитеррористический комитет, теракт
11:49 13.08.2024 (обновлено: 11:59 13.08.2024)
 
В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, рассказали в НАК

НАК: в России в 2024 году предотвращено 110 терактов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Москве
Сотрудники полиции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В России в текущем году предотвратили 110 террористических актов, следует из сообщения Национального антитеррористического комитета (НАК).
Более того, как уточнили в ведомстве, в этом году российские спецслужбы пресекли деятельность 45 террористических ячеек, задержали более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности.
В то же время в НАК предупредили, что в настоящее время угроза со стороны со стороны международных террористических организаций сохраняется. Там заявили, что террористы ищут исполнителей, главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии для навязывания в России радикальных идей ислама.
В ведомстве рассказали, что сейчас особое внимание уделяется организации безопасности на приграничных с Украиной российских территориях. В этой связи отмечено, что в этих регионах были обнаружены попытки создания очагов социальной напряжённости в стране. Участвовала в этом западная разведка, использую антироссийские информационные кампании.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
СМИ: глава Пентагона отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября
3 августа, 08:52
 
РОССИЯНациональный антитеррористический комитеттеракт
 
 
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