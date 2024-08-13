https://1prime.ru/20240813/nak-850850090.html

В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, рассказали в НАК

В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, рассказали в НАК - 13.08.2024, ПРАЙМ

В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, рассказали в НАК

В России в текущем году предотвратили 110 террористических актов, следует из сообщения Национального антитеррористического комитета (НАК). | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:49+0300

2024-08-13T11:49+0300

2024-08-13T11:59+0300

россия

национальный антитеррористический комитет

теракт

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В России в текущем году предотвратили 110 террористических актов, следует из сообщения Национального антитеррористического комитета (НАК).Более того, как уточнили в ведомстве, в этом году российские спецслужбы пресекли деятельность 45 террористических ячеек, задержали более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности.В то же время в НАК предупредили, что в настоящее время угроза со стороны со стороны международных террористических организаций сохраняется. Там заявили, что террористы ищут исполнителей, главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии для навязывания в России радикальных идей ислама.В ведомстве рассказали, что сейчас особое внимание уделяется организации безопасности на приграничных с Украиной российских территориях. В этой связи отмечено, что в этих регионах были обнаружены попытки создания очагов социальной напряжённости в стране. Участвовала в этом западная разведка, использую антироссийские информационные кампании.

https://1prime.ru/20240803/pentagon-850640019.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, национальный антитеррористический комитет, теракт