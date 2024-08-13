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МЭА понизило прогноз по росту добычи нефти в мире в 2024 году

МЭА понизило прогноз по росту добычи нефти в мире в 2024 году - 13.08.2024, ПРАЙМ

МЭА понизило прогноз по росту добычи нефти в мире в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту мировой добычи нефти на 2024 год на 40 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:05+0300

2024-08-13T11:05+0300

2024-08-13T11:05+0300

мир

мэа

нефтедобыча

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту мировой добычи нефти на 2024 год на 40 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста примерно на 730 тысяч баррелей в сутки, до 102,93 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного августовского доклада агентства. "В 2024 году в мире прогнозируется рост добычи в среднем на 730 тысяч баррелей в сутки, что позволит увеличить предложение до рекордных 102,9 миллиона баррелей в сутки", – говорится в докладе. В июльском докладе МЭА прогнозировало мировую добычу в текущем году на уровне 102,98 миллиона баррелей в сутки и рост примерно на 770 тысяч баррелей в сутки – со 102,21 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Согласно таблицам, приложенным в августовском докладе, МЭА ожидает, что добыча нефти в текущем году составит 102,93 миллиона баррелей в сутки, рост – примерно 730 тысяч баррелей в сутки со 102,2 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Таким образом, прогноз темпов роста добычи снизился на 40 тысяч баррелей в сутки. Мировая добыча нефти в 2025 году ожидается организацией на уровне 104,88 миллиона баррелей в сутки – на 70 тысяч баррелей в сутки больше, чем в июльском докладе.

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мир, мэа, нефтедобыча