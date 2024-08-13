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Персонажей "Союзмультфильма" представят в формате NFT

Персонажей "Союзмультфильма" представят в формате NFT - 13.08.2024, ПРАЙМ

Персонажей "Союзмультфильма" представят в формате NFT

Персонажи, разработанные киностудией "Союзмультфильм", будут представлены в формате NFT. Они станут доступны на новом маркетплейсе Tonique уже осенью 2024 года, | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T16:15+0300

2024-08-13T16:15+0300

2024-08-13T16:15+0300

nft

союзмультфильм

токены

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Персонажи, разработанные киностудией "Союзмультфильм", будут представлены в формате NFT. Они станут доступны на новом маркетплейсе Tonique уже осенью 2024 года, рассказали в пресс-службе киностудии. "Компания Infty Art заключила официальное партнёрство с киностудией "Союзмультфильм". Персонажи киностудии "Союзмультфильм" появятся в формате NFT на новом маркетплейсе Tonique, который работает на блокчейне Ton. В рамках проекта в Telegram также создано специальное приложение, где пользователи могут зарабатывать очки, играя за любимых персонажей", - следует из сообщения. Коммерческий директор "Союзмультфильма" Владимир Чибисов подчеркнул, что киностудия славится своей богатой историей. А XXI век позволяет объединить опыт, творчество и современные технологии для реализации уникальных проектов. "Мультвселенная киностудии расширяется с каждым годом, и, разрабатывая NFT совместно с нашими партнёрами, мы пополним ряды поклонников наших знаменитых мультгероев", - подчеркнул он. NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

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nft, союзмультфильм, токены