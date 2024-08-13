https://1prime.ru/20240813/opek-850847358.html

В МЭА оценили нефтедобычу участников соглашения ОПЕК+

В МЭА оценили нефтедобычу участников соглашения ОПЕК+ - 13.08.2024, ПРАЙМ

В МЭА оценили нефтедобычу участников соглашения ОПЕК+

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в июле увеличили нефтедобычу на 260 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, до 34,7 миллиона баррелей в сутки,... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:03+0300

2024-08-13T11:03+0300

2024-08-13T11:03+0300

энергетика

мир

мэа

нефтедобыча

сделка опек+

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в июле увеличили нефтедобычу на 260 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, до 34,7 миллиона баррелей в сутки, превысив целевые уровни нефтедобычи на 930 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно приложенным таблицам, 18 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в июле 34,7 миллиона баррелей в сутки. В июне их добыча составляла 34,44 миллиона баррелей. Таким образом, за месяц она выросла на 260 тысяч баррелей в сутки. "Поставки из 18 стран альянса, на которые распространяются квоты, были на 930 тысяч баррелей в сутки выше предполагаемого целевого уровня в 33,76 миллиона баррелей в сутки на июль, который включает дополнительные сокращения, обещанные Ираком и Казахстаном", - говорится в докладе. МЭА уточняет, что предельным уровнем считает все объявленные обязательства по сокращению добычи, в том числе добровольные ограничения и планы компенсации перепроизводства нефти в первом полугодии Ирака и Казахстана. По оценке аналитиков агентства, в июле добыча нефти всех 22 участников ОПЕК+ выросла на 250 тысяч баррелей в сутки, до 41,7 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча членов ОПЕК выросла на 250 тысяч баррелей в сутки, до 27,34 миллиона баррелей в сутки, в то время как в странах вне ОПЕК она не изменилась и составила 14,36 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эффективные резервные мощности, исключая попавшие под санкции Иран и Россию, составили 5,5 миллиона баррелей в сутки, причем 56% из них приходится на Саудовскую Аравию, отметили в агентстве. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия, Ирак и Казахстан в этом году столкнулись с превышением целевых уровней по добыче нефти. Так, в конце июля ОПЕК сообщила о получении планов компенсаций перепроизводства за первое полугодие от Ирака, Казахстана и России суммарно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, страны пообещали компенсировать перепроизводство до октября 2025 года. В июле Казахстан и Ирак уже должны были сократить добычу на 18 и 70 тысяч баррелей в сутки соответственно относительно их целевого уровня. РФ присоединится к ним только в октябре.

https://1prime.ru/20240812/neft-850824666.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, мэа, нефтедобыча, сделка опек+