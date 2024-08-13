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ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине

ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ

ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине

Сотрудницу одной из воинских частей в Южном военном округе заподозрили в передаче данных украинской стороне, сообщает УФСБ по Ростовской области. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:24+0300

2024-08-13T11:24+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Сотрудницу одной из воинских частей в Южном военном округе заподозрили в передаче данных украинской стороне, сообщает УФСБ по Ростовской области.По данным спецслужбы, жительница Ростова-на-Дону общалась с представителем военной разведки Украины через приложение Signal. В начале 2023-го она поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО. Собранную информацию об арсеналах и складах она передавала противнику. Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

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украина, россия, фсб, госизмена