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ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ
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ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине
ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ
ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине
Сотрудницу одной из воинских частей в Южном военном округе заподозрили в передаче данных украинской стороне, сообщает УФСБ по Ростовской области. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:24+0300
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украина
россия
фсб
госизмена
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Сотрудницу одной из воинских частей в Южном военном округе заподозрили в передаче данных украинской стороне, сообщает УФСБ по Ростовской области.По данным спецслужбы, жительница Ростова-на-Дону общалась с представителем военной разведки Украины через приложение Signal. В начале 2023-го она поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО. Собранную информацию об арсеналах и складах она передавала противнику. Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
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украина, россия, фсб, госизмена
УКРАИНА, РОССИЯ, ФСБ, госизмена
11:24 13.08.2024 (обновлено: 11:43 13.08.2024)
 
ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине

ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Сотрудницу одной из воинских частей в Южном военном округе заподозрили в передаче данных украинской стороне, сообщает УФСБ по Ростовской области.
По данным спецслужбы, жительница Ростова-на-Дону общалась с представителем военной разведки Украины через приложение Signal. В начале 2023-го она поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО. Собранную информацию об арсеналах и складах она передавала противнику.
Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
На Украине завели дело против депутата Госдумы по статье "госизмена"
13 мая, 12:43
 
УКРАИНАРОССИЯФСБгосизмена
 
 
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