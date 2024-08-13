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ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине
ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ
ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине
Сотрудницу одной из воинских частей в Южном военном округе заподозрили в передаче данных украинской стороне, сообщает УФСБ по Ростовской области. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:24+0300
2024-08-13T11:24+0300
2024-08-13T11:43+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Сотрудницу одной из воинских частей в Южном военном округе заподозрили в передаче данных украинской стороне, сообщает УФСБ по Ростовской области.По данным спецслужбы, жительница Ростова-на-Дону общалась с представителем военной разведки Украины через приложение Signal. В начале 2023-го она поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО. Собранную информацию об арсеналах и складах она передавала противнику. Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
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украина, россия, фсб, госизмена
УКРАИНА, РОССИЯ, ФСБ, госизмена
ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине
ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Сотрудницу одной из воинских частей в Южном военном округе заподозрили в передаче данных украинской стороне, сообщает УФСБ по Ростовской области.
По данным спецслужбы, жительница Ростова-на-Дону общалась с представителем военной разведки Украины через приложение Signal. В начале 2023-го она поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО. Собранную информацию об арсеналах и складах она передавала противнику.
Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
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