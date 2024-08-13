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В Африке зафиксировали вспышку оспы обезьян - 13.08.2024, ПРАЙМ
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В Африке зафиксировали вспышку оспы обезьян
В Африке зафиксировали вспышку оспы обезьян - 13.08.2024, ПРАЙМ
В Африке зафиксировали вспышку оспы обезьян
Во вторник, 13 августа, Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о вспышке заболеваемости оспой обезьян на континенте. В связи с резко | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:22+0300
2024-08-13T17:22+0300
оспа обезьян
африка
чс
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Во вторник, 13 августа, Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о вспышке заболеваемости оспой обезьян на континенте. В связи с резко увеличившимся числом заболевших объявлен режим ЧС, рассказал генеральный директор организации Жан Касея в ходе брифинга."Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявляют чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения", - подчеркнул он.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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африка
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оспа обезьян, африка, чс
оспа обезьян, АФРИКА, ЧС
17:22 13.08.2024
 
В Африке зафиксировали вспышку оспы обезьян

ЧС в области здравоохранения объявили в Африке из-за ситуации с оспой обезьян

© РИА Новости . Юрий Заритовский | Перейти в медиабанкПодготовка обезьяны к полету на биоспутнике
Подготовка обезьяны к полету на биоспутнике - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Юрий Заритовский
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Во вторник, 13 августа, Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о вспышке заболеваемости оспой обезьян на континенте. В связи с резко увеличившимся числом заболевших объявлен режим ЧС, рассказал генеральный директор организации Жан Касея в ходе брифинга.
"Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявляют чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения", - подчеркнул он.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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оспа обезьянАФРИКАЧС
 
 
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