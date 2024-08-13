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Доля любимого россиянами иностранного товара сократится за год в 2-3 раза

Доля любимого россиянами иностранного товара сократится за год в 2-3 раза - 13.08.2024, ПРАЙМ

Доля любимого россиянами иностранного товара сократится за год в 2-3 раза

Доля импортного пива в России сократится за ближайший год в два-три раза с текущих 6-7% рынка, на полках останутся только самые известные зарубежные бренды,... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T13:44+0300

2024-08-13T13:44+0300

2024-08-13T13:47+0300

пиво

союз российских пивоваров

россия

росстат

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Доля импортного пива в России сократится за ближайший год в два-три раза с текущих 6-7% рынка, на полках останутся только самые известные зарубежные бренды, рассказал РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман. "Соответственно, у российских производителей есть потенциальная возможность нарастить свою долю примерно на 3-4% от общего рынка", - сказал Бриман. Он также отметил, что на прилавках появился потенциал для роста отечественного производства крафтового пива - оно конкурировало именно с зарубежными брендами, большинство которых сейчас исчезло из розницы. "Те импортные поставки, которые сохранились, сейчас продаются вдвое дороже, чем в "досанкционный" период – цены начинаются от 200-300 рублей за банку или бутылку. Это дало второе дыхание нашему сегменту крафтового пива", - добавил Бриман. Производство пива в России по итогам первого полугодия выросло до максимума за одиннадцать лет, выяснило ранее РИА Новости, изучив данные Росстата. Его выпуск увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 451,4 тысячи декалитров. Рекордным в минувшем полугодии месяцем стал июнь, когда производство пива составило 88,2 тысячи декалитров.

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пиво, союз российских пивоваров, россия, росстат