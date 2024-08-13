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Польша возьмет у США в лизинг ударные вертолеты AH-64E Apache
Польша возьмет у США в лизинг ударные вертолеты AH-64E Apache - 13.08.2024, ПРАЙМ
Польша возьмет у США в лизинг ударные вертолеты AH-64E Apache
Варшава возьмет у Соедиенных Штатов в лизинг восемь ударных вертолетов AH-64E Apache. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр национальной обороны... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:20+0300
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ВАРШАВА, 13 авг - ПРАЙМ. Варшава возьмет у Соедиенных Штатов в лизинг восемь ударных вертолетов AH-64E Apache. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш."В этом году нам будут предоставлены в лизинг восемь вертолетов Apache в предыдущей версии", - отметил он.По словам министра, польская сторона получит вертолеты версии "D", что позволит начать обучение экипажей уже в 2024 году. Он добавил, что лизинг является одним из условий контракта на покупку 96 таких вертолетов. Закупленные вертолеты ожидаются в Польше в период с 2028 по 2032 год.Ранее сообщалось, что польское правительство подписало контракт на закупку 96 ударных вертолетов на сумму десять миллиардов долларов.
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сша, польша, вертолеты
Вооружения, США, ПОЛЬША, вертолеты
Польша возьмет у США в лизинг ударные вертолеты AH-64E Apache
Косиняк-Камыш: Польша берет у США в лизинг 8 ударных вертолетов AH-64E Apache
ВАРШАВА, 13 авг - ПРАЙМ. Варшава возьмет у Соедиенных Штатов в лизинг восемь ударных вертолетов AH-64E Apache. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
"В этом году нам будут предоставлены в лизинг восемь вертолетов Apache в предыдущей версии", - отметил он.
По словам министра, польская сторона получит вертолеты версии "D", что позволит начать обучение экипажей уже в 2024 году. Он добавил, что лизинг является одним из условий контракта на покупку 96 таких вертолетов. Закупленные вертолеты ожидаются в Польше в период с 2028 по 2032 год.
Ранее сообщалось, что польское правительство подписало контракт на закупку 96 ударных вертолетов на сумму десять миллиардов долларов.
США перебрасывают военную технику в Польшу, сообщили СМИ