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В Евросоюзе забили тревогу из-за "зоны смерти", созданной Польшей - 13.08.2024, ПРАЙМ
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В Евросоюзе забили тревогу из-за "зоны смерти", созданной Польшей
В Евросоюзе забили тревогу из-за "зоны смерти", созданной Польшей - 13.08.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе забили тревогу из-за "зоны смерти", созданной Польшей
Права мигрантов продолжают нарушаться в созданной Польшей на границе с Белоруссией "зоне смерти", рассказали представители Италии в Европейском парламенте... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T13:36+0300
2024-08-13T13:36+0300
польша
белоруссия
граница
европарламент
жозеп боррель
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Права мигрантов продолжают нарушаться в созданной Польшей на границе с Белоруссией "зоне смерти", рассказали представители Италии в Европейском парламенте. Соответствующее обращение парламентарии направили Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю."В июле прошлого года польский парламент принял закон, разрешающий полиции на границе применять огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пересечь ее в так называемой "зоне смерти" - буферной зоне на польско-белорусской границе, куда нет доступа гуманитарным группам, правозащитникам и СМИ", — уточнили дипломаты.Принятый Варшавой закон стал предметом критики со стороны Совета Европы и различных гуманитарных и международных организаций. Политики настаивают на незамедлительном принятии мер по регулированию ситуации на территории "зоны смерти".
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польша, белоруссия, граница, европарламент, жозеп боррель
ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, граница, Европарламент, Жозеп Боррель
13:36 13.08.2024
 
В Евросоюзе забили тревогу из-за "зоны смерти", созданной Польшей

Депутаты ЕП раскритиковали Польшу за создание "зоны смерти" на границе

© Public DomainКраков, Польша
Краков, Польша
© Public Domain
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Права мигрантов продолжают нарушаться в созданной Польшей на границе с Белоруссией "зоне смерти", рассказали представители Италии в Европейском парламенте. Соответствующее обращение парламентарии направили Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.
"В июле прошлого года польский парламент принял закон, разрешающий полиции на границе применять огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пересечь ее в так называемой "зоне смерти" - буферной зоне на польско-белорусской границе, куда нет доступа гуманитарным группам, правозащитникам и СМИ", — уточнили дипломаты.
Принятый Варшавой закон стал предметом критики со стороны Совета Европы и различных гуманитарных и международных организаций. Политики настаивают на незамедлительном принятии мер по регулированию ситуации на территории "зоны смерти".
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ПОЛЬШАБЕЛОРУССИЯграницаЕвропарламентЖозеп Боррель
 
 
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