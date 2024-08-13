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В Евросоюзе забили тревогу из-за "зоны смерти", созданной Польшей

В Евросоюзе забили тревогу из-за "зоны смерти", созданной Польшей - 13.08.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе забили тревогу из-за "зоны смерти", созданной Польшей

Права мигрантов продолжают нарушаться в созданной Польшей на границе с Белоруссией "зоне смерти", рассказали представители Италии в Европейском парламенте... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T13:36+0300

2024-08-13T13:36+0300

2024-08-13T13:36+0300

польша

белоруссия

граница

европарламент

жозеп боррель

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Права мигрантов продолжают нарушаться в созданной Польшей на границе с Белоруссией "зоне смерти", рассказали представители Италии в Европейском парламенте. Соответствующее обращение парламентарии направили Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю."В июле прошлого года польский парламент принял закон, разрешающий полиции на границе применять огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пересечь ее в так называемой "зоне смерти" - буферной зоне на польско-белорусской границе, куда нет доступа гуманитарным группам, правозащитникам и СМИ", — уточнили дипломаты.Принятый Варшавой закон стал предметом критики со стороны Совета Европы и различных гуманитарных и международных организаций. Политики настаивают на незамедлительном принятии мер по регулированию ситуации на территории "зоны смерти".

https://1prime.ru/20240813/svo-850852361.html

польша

белоруссия

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польша, белоруссия, граница, европарламент, жозеп боррель