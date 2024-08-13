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"Эксперт РА" продлил статус "под наблюдением" по кредитному рейтингу ООО "ХКФ Банк"

"Эксперт РА" продлил статус "под наблюдением" по кредитному рейтингу ООО "ХКФ Банк" - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Эксперт РА" продлил статус "под наблюдением" по кредитному рейтингу ООО "ХКФ Банк"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности ООО "ХКФ Банк" ввиду высокой вероятности рейтинговых... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T17:40+0300

2024-08-13T17:40+0300

2024-08-13T17:40+0300

пресс-релизы

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности ООО "ХКФ Банк" ввиду высокой вероятности рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг банка продолжает действовать на уровне ruA- со стабильным прогнозом.ООО "ХКФ Банк" – крупный по размеру активов банк, специализирующийся на беззалоговом потребительском кредитовании. Сеть присутствия банка имеет широкий географический охват и состоит из отделений по всей России и десятков тысяч точек POS в крупнейших розничных сетях. В настоящий момент банк продолжает работать на российском рынке под брендом "Хоум Банк".16 февраля 2024 года ПАО "Совкомбанк" объявило о планах по приобретению ООО "ХКФ Банк" частично за счет дополнительной эмиссии акций ПАО "Совкомбанк" в пользу акционеров ООО "ХКФ Банк". Продление статуса "под наблюдением" означает намерение агентства оценить влияние сделки на рейтинг ООО "ХКФ Банк" в среднесрочной перспективе.Регуляторное раскрытиеКредитный рейтинг ООО "ХКФ Банк" был впервые опубликован 04.07.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.05.2024.Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее 3 месяцев с даты последнего рейтингового действия.При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам (вступила в силу 03.11.2023).Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО "Эксперт РА", достоверность и качество которой, по мнению АО "Эксперт РА", являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России ООО "ХКФ Банк", а также данные АО "Эксперт РА". Информация, используемая АО "Эксперт РА" в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО "ХКФ Банк" принимало участие в присвоении рейтинга.Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.АО "Эксперт РА" в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО "ХКФ Банк" дополнительных услуг.

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пресс-релизы