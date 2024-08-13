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"Славнефть" в пять раз нарастила объем чистой прибыли по РСБУ - 13.08.2024, ПРАЙМ
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"Славнефть" в пять раз нарастила объем чистой прибыли по РСБУ
"Славнефть" в пять раз нарастила объем чистой прибыли по РСБУ - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Славнефть" в пять раз нарастила объем чистой прибыли по РСБУ
Чистая прибыль "Славнефти" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 4,95 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,228 миллиарда... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T12:03+0300
2024-08-13T12:03+0300
экономика
россия
славнефть
прибыль
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Славнефти" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 4,95 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,228 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 35,1% - до 14,401 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 27,3% - до 11,764 миллиарда рублей, а валовая прибыль - в 1,85 раза, до 2,638 миллиарда. Прибыль от продаж составила 2,089 миллиарда рублей, что в 2,4 раза выше, чем год назад. Долгосрочные обязательства компании на конец июня 2024 года увеличились до 83,669 миллиарда рублей с 67,629 миллиарда на 31 декабря 2023 года, а краткосрочные за этот период сократились с 75,499 миллиарда до 59,568 миллиарда рублей. "Славнефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири.
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россия, славнефть, прибыль
Экономика, РОССИЯ, Славнефть, прибыль
12:03 13.08.2024
 
"Славнефть" в пять раз нарастила объем чистой прибыли по РСБУ

Чистая прибыль "Славнефти" по РСБУ в I полугодии выросла до 4,23 млрд рублей

© РИА Новости . Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк%Компания "Славнефть" в Москве
%Компания Славнефть в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Славнефти" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 4,95 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,228 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка увеличилась на 35,1% - до 14,401 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 27,3% - до 11,764 миллиарда рублей, а валовая прибыль - в 1,85 раза, до 2,638 миллиарда. Прибыль от продаж составила 2,089 миллиарда рублей, что в 2,4 раза выше, чем год назад.
Долгосрочные обязательства компании на конец июня 2024 года увеличились до 83,669 миллиарда рублей с 67,629 миллиарда на 31 декабря 2023 года, а краткосрочные за этот период сократились с 75,499 миллиарда до 59,568 миллиарда рублей.
"Славнефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири.
 
ЭкономикаРОССИЯСлавнефтьприбыль
 
 
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