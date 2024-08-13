https://1prime.ru/20240813/putin-850855298.html
NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными
NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными - 13.08.2024, ПРАЙМ
NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными
Предложения президента РФ Владимира Путина по по урегулированию конфликта на Украине представляют собой наиболее реалистичный сценарий его завершения, пишет... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T14:25+0300
2024-08-13T14:25+0300
2024-08-13T14:25+0300
политика
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Предложения президента РФ Владимира Путина по по урегулированию конфликта на Украине представляют собой наиболее реалистичный сценарий его завершения, пишет газета New York Times. "Путин уже готовится к победе. Предложение, согласно которому за Россией остается территория, а Украине запрещается вступать в НАТО является наиболее реалистичным сценарием этой войны", — говорится в статье издания. Автор считает, что президент может одержать победу, независимо от того, кто будет избран на пост главы США. Издание отмечает, что в ходе конфликта Вашингтон потерял репутацию надёжного оплота Запада, который может обеспечить защиту своим союзникам.Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предполагающие признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Но Киев отверг инициативу. Кроме того, он отметил, что срок полномочий Зеленского истек и его легитимность вернуть невозможно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, так как там есть другие легитимные органы власти.
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владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, сво, мирные переговоры
Политика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, мирные переговоры
NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными
NYT: предложения Путина по Украине представляют наиболее реалистичный сценарий
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
Предложения президента РФ Владимира Путина по по урегулированию конфликта на Украине представляют собой наиболее реалистичный сценарий его завершения, пишет газета New York Times
.
"Путин уже готовится к победе. Предложение, согласно которому за Россией остается территория, а Украине запрещается вступать в НАТО является наиболее реалистичным сценарием этой войны", — говорится в статье издания.
Автор считает, что президент может одержать победу, независимо от того, кто будет избран на пост главы США.
Еврокомиссия перевела Украине около 4,2 миллиарда евро из спецфонда ЕС
Издание отмечает, что в ходе конфликта Вашингтон потерял репутацию надёжного оплота Запада, который может обеспечить защиту своим союзникам.
Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предполагающие признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Но Киев отверг инициативу.
Кроме того, он отметил, что срок полномочий Зеленского истек и его легитимность вернуть невозможно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, так как там есть другие легитимные органы власти.