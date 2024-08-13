https://1prime.ru/20240813/putin-850855298.html

NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными

NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными - 13.08.2024, ПРАЙМ

NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными

Предложения президента РФ Владимира Путина по по урегулированию конфликта на Украине представляют собой наиболее реалистичный сценарий его завершения, пишет... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T14:25+0300

2024-08-13T14:25+0300

2024-08-13T14:25+0300

политика

владимир путин

владимир зеленский

украина

россия

сво

мирные переговоры

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Предложения президента РФ Владимира Путина по по урегулированию конфликта на Украине представляют собой наиболее реалистичный сценарий его завершения, пишет газета New York Times. "Путин уже готовится к победе. Предложение, согласно которому за Россией остается территория, а Украине запрещается вступать в НАТО является наиболее реалистичным сценарием этой войны", — говорится в статье издания. Автор считает, что президент может одержать победу, независимо от того, кто будет избран на пост главы США. Издание отмечает, что в ходе конфликта Вашингтон потерял репутацию надёжного оплота Запада, который может обеспечить защиту своим союзникам.Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предполагающие признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Но Киев отверг инициативу. Кроме того, он отметил, что срок полномочий Зеленского истек и его легитимность вернуть невозможно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, так как там есть другие легитимные органы власти.

https://1prime.ru/20240813/ukraina-850855018.html

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владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, сво, мирные переговоры