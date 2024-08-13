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В Литве намерены увеличить оборонные расходы до 3,2% ВВП

В Литве намерены увеличить оборонные расходы до 3,2% ВВП - 13.08.2024, ПРАЙМ

В Литве намерены увеличить оборонные расходы до 3,2% ВВП

Министерство финансов Литвы сообщило во вторник, что подготовило проект постановления о выделении министерству обороны страны еще 130 миллионов евро для закупки | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T12:10+0300

2024-08-13T12:10+0300

2024-08-13T12:10+0300

литва

расходы на оборону

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Министерство финансов Литвы сообщило во вторник, что подготовило проект постановления о выделении министерству обороны страны еще 130 миллионов евро для закупки вооружения, таким образом оборонные расходы уже в 2024 году достигнут 3,2% от ВВП. "Министр финансов Гинтаре Скайсте подписала проект постановления, в котором предлагается уже в этом году выделить дополнительные средства на закупку необходимых систем вооружения. Из одолженных средств министерству обороны будет выделено 130 миллионов евро", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Сообщается, что выделенные средства пойдут на закупку беспилотников, обучение операторов, приобретение противодронных и противовоздушных систем, а также другого вооружения. "Благодаря этим дополнительным средствам финансирование обороны в этом году достигнет 3,2% ВВП Литвы... С этими дополнительными средствами на нужны минобороны в этом году всего будет выделено 323 миллиона евро", - добавили в министерстве. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас ранее заявил, что правительство может рассмотреть введение дополнительных налогов для финансирования увеличения затрат на оборону, при этом он отметил, что нацелен на показатель расходов в этой сфере на уровне 3,2% от ВВП. Ранее сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в нем запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, причем 2,5% приходится на помощь Украине. В марте парламент Литвы принял проект программы развития вооруженных сил страны, которая предусматривает выделение из госбюджета на оборону средств в размере 3% ВВП с 2025 года. После начала конфликта на Украине правительство Литвы заявило, что оборонные расходы уже в 2022 году должны превышать 2,5% внутреннего валового продукта. Сейм Литвы на заседании в марте единогласно принял решение увеличить финансирование минобороны до 2,52% ВВП, то есть на 298 миллионов евро в 2022 году.

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литва, расходы на оборону