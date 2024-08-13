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В России выросла активность патентования промышленных образцов - 13.08.2024, ПРАЙМ
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В России выросла активность патентования промышленных образцов
В России выросла активность патентования промышленных образцов - 13.08.2024, ПРАЙМ
В России выросла активность патентования промышленных образцов
Российские граждане и организации за полгода подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более трех тысяч заявок на охрану... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T12:31+0300
2024-08-13T12:32+0300
россия
роспатент
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российские граждане и организации за полгода подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более трех тысяч заявок на охрану промобразцов, что на 21% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщили в пресс-службе Роспатента. "С января по июнь 2024 года российские граждане и организации подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более 3 тысяч заявок на охрану промобразцов. Это на 21% превышает аналогичный показатель прошлого года", - говорится в сообщении. По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, такая активность говорит о том, что отечественные производители стали серьезно относиться к облику готового продукта, понимают его важность для повышения конкурентоспособности своего бизнеса, для продвижения своей продукции. Промышленный образец – это внешний вид изделия. В качестве промышленного образца могут охраняться как привычные любому человеку материальные изделия, окружающие его в быту (одежда, обувь, предметы личной гигиены, мебель, посуда, украшения), так и нематериальные объекты дизайна (графические интерфейсы пользователя, иконки для компьютеров). Интересный и яркий дизайн делает товар узнаваемым, повышает его продажи и является интеллектуальной собственностью. В ведомстве уточнили, что уникальность промышленного образца подтверждается экспертизой, которую проводят специалисты подведомственного Роспатенту Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Лидером по подаче заявок на промышленные образцы является Москва. Столичные разработчики и предприниматели подали 34% заявок. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область: 9,8% и 8,5% заявок. На Воронежскую и Свердловскую области приходится по 4,5% и 3,4% заявок.
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россия, роспатент
РОССИЯ, Роспатент
12:31 13.08.2024 (обновлено: 12:32 13.08.2024)
 
В России выросла активность патентования промышленных образцов

Роспатент: активность патентования промышленных образцов выросла на 21 процентов

© РИА Новости . Игорь Самойлов | Перейти в медиабанкРабота автомобильного завода Nissan в Санкт-Петербурге
Работа автомобильного завода Nissan в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Игорь Самойлов
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российские граждане и организации за полгода подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более трех тысяч заявок на охрану промобразцов, что на 21% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщили в пресс-службе Роспатента.
"С января по июнь 2024 года российские граждане и организации подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более 3 тысяч заявок на охрану промобразцов. Это на 21% превышает аналогичный показатель прошлого года", - говорится в сообщении.
По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, такая активность говорит о том, что отечественные производители стали серьезно относиться к облику готового продукта, понимают его важность для повышения конкурентоспособности своего бизнеса, для продвижения своей продукции.
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Промышленный образец – это внешний вид изделия. В качестве промышленного образца могут охраняться как привычные любому человеку материальные изделия, окружающие его в быту (одежда, обувь, предметы личной гигиены, мебель, посуда, украшения), так и нематериальные объекты дизайна (графические интерфейсы пользователя, иконки для компьютеров). Интересный и яркий дизайн делает товар узнаваемым, повышает его продажи и является интеллектуальной собственностью.
В ведомстве уточнили, что уникальность промышленного образца подтверждается экспертизой, которую проводят специалисты подведомственного Роспатенту Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Лидером по подаче заявок на промышленные образцы является Москва. Столичные разработчики и предприниматели подали 34% заявок. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область: 9,8% и 8,5% заявок. На Воронежскую и Свердловскую области приходится по 4,5% и 3,4% заявок.
 
РОССИЯРоспатент
 
 
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