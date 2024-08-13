https://1prime.ru/20240813/rostekh-850841484.html

В России создали самонаводящуюся на спутник радиостанцию

В России создали самонаводящуюся на спутник радиостанцию - 13.08.2024, ПРАЙМ

В России создали самонаводящуюся на спутник радиостанцию

Предприятие "Ростеха" разработало компактную радиостанцию, которая может автоматически наводиться на спутник даже в движении, изделие показано на форуме... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T08:23+0300

2024-08-13T08:23+0300

2024-08-13T08:39+0300

россия

ростех

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КУБИНКА (Московская область), 13 авг - ПРАЙМ. Предприятие "Ростеха" разработало компактную радиостанцию, которая может автоматически наводиться на спутник даже в движении, изделие показано на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". Отмечается, что радиастанция получила название "Лемма". Ее нужно устанавливать на мобильные объекты, чтобы она могла обеспечить связь в движении. Уточняется, что аппаратура не имеет российских аналогов и может применяться в ходе аварийно-спасательных и других экстренных операций.Отмечается, что в станции применена фазированная антенная решетка, за счет чего "Лемму" удалось сделать столь компактной - высота антенного блока составляет всего 20 сантиметров. Аппаратуру можно установить на крышу любого наземного транспортного средства, в том числе на рейлинги легкового автомобиля. Для защиты оборудования от ветра применяется радиопрозрачный обтекатель. "Антенный модуль имеет возможность автоматизированного наведения на спутник, а также автосопровождения сигнала. Кроме того, в станции реализован режим ручного наведения антенны на спутник. Аппаратура обеспечивает работу в С и Х диапазонах с такими космическими аппаратами, как "Ямал" и "Экспресс-АМ", - рассказали в "Ростехе". Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://1prime.ru/20240812/rostekh-850817664.html

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россия, ростех