https://1prime.ru/20240813/rubl-850842596.html

Дорогая стабильность: уже все ясно

Дорогая стабильность: уже все ясно - 13.08.2024, ПРАЙМ

Дорогая стабильность: уже все ясно

Рубль в поисках равновесного уровня на фоне роста геополитических рисков В понедельник, 12 августа, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:06+0300

2024-08-13T09:06+0300

2024-08-13T09:06+0300

мнения аналитиков

рубль

российский рынок акций

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Рубль в поисках равновесного уровня на фоне роста геополитических рисков В понедельник, 12 августа, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 2,31%, до 89,11 рубля, евро/рубль - на 2,73%, до 96,98 рубля, юань/рубль - на 0,25%, до 11,89 рубля. Банк России поднял официальный курс доллара на 13 августа до 89,9475 рубля, курс евро до 96,6852 рубля. Торги начались с роста рублевых пар и продолжались до середины американской сессии. В ходе европейской и американской сессии курс доллара повышался до 89,50 рубля, с которого потом в течение одной минуты возвращался к уровню 87,02 рубля. Рубль в поисках равновесного уровня в условиях роста геополитических рисков. Поскольку валютный рынок изолирован, то на вчерашнее ослабление рубля могли повлиять несколько факторов: Инфляция в России демонстрирует тенденцию к ускорению. В июле 2024 года она достигла 1,14%, что существенно выше показателей предыдущих месяцев. Это ускорение было ожидаемым и в значительной степени связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, проведенной 1 июля 2024 года. За первые семь месяцев 2024 года цены в стране выросли на 5,06%. Годовая инфляция в июле ускорилась до 9,13%, что заметно выше целевого показателя Центрального банка России. В ответ на рост инфляционного давления Банк России уже предпринял меры, повысив ключевую ставку до 18% с 16% на заседании 26 июля. При этом регулятор сохранил "ястребиный" сигнал, указав на возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России также пересмотрел свои прогнозы, повысив ожидания по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Экономисты, опрошенные "Интерфаксом", прогнозируют инфляцию на уровне 6,8% к концу года. Учитывая эти факторы, можно ожидать, что Центральный банк России продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику. Вероятно, регулятор будет готов к дальнейшему повышению ключевой ставки, если инфляционные риски сохранятся или усилятся. ЦБ РФ также может применять другие инструменты монетарной политики для сдерживания инфляции и стабилизации курса рубля. В понедельник стоимость нефти марки Brent повысилась на 2,89%, до 82 долларов. Котировки растут четвертый день подряд из-за нарастающих опасений по поводу поставок на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе остается напряженной. Также поддержку ценам на нефть также оказывают позитивные экономические данные из Китая и США, а также ожидания возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре. Во вторник, 13 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит 81,76 доллара. Покупателям открылась дорога к 84. Что касается рубля, то поскольку ликвидность по токсичным валютам отсутствует, поэтому курс доллар способен как вернуться обратно к 87, так и закрепиться около 90 рублей. Я не раз писал в обзорах, что в текущей ситуации есть два равновесных уровня для платежного баланса - 90 и 95 рублей. Больше похоже на то, что курс возвращается к первому уровню на котором может пробыть до конца августа.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, рубль, российский рынок акций