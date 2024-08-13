Дорогая стабильность: уже все ясно

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Рубль в поисках равновесного уровня на фоне роста геополитических рисков В понедельник, 12 августа, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 2,31%, до 89,11 рубля, евро/рубль - на 2,73%, до 96,98 рубля, юань/рубль - на 0,25%, до 11,89 рубля. Банк России поднял официальный курс доллара на 13 августа до 89,9475 рубля, курс евро до 96,6852 рубля. Торги начались с роста рублевых пар и продолжались до середины американской сессии. В ходе европейской и американской сессии курс доллара повышался до 89,50 рубля, с которого потом в течение одной минуты возвращался к уровню 87,02 рубля. Рубль в поисках равновесного уровня в условиях роста геополитических рисков. Поскольку валютный рынок изолирован, то на вчерашнее ослабление рубля могли повлиять несколько факторов: Инфляция в России демонстрирует тенденцию к ускорению. В июле 2024 года она достигла 1,14%, что существенно выше показателей предыдущих месяцев. Это ускорение было ожидаемым и в значительной степени связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, проведенной 1 июля 2024 года. За первые семь месяцев 2024 года цены в стране выросли на 5,06%. Годовая инфляция в июле ускорилась до 9,13%, что заметно выше целевого показателя Центрального банка России. В ответ на рост инфляционного давления Банк России уже предпринял меры, повысив ключевую ставку до 18% с 16% на заседании 26 июля. При этом регулятор сохранил "ястребиный" сигнал, указав на возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России также пересмотрел свои прогнозы, повысив ожидания по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Экономисты, опрошенные "Интерфаксом", прогнозируют инфляцию на уровне 6,8% к концу года. Учитывая эти факторы, можно ожидать, что Центральный банк России продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику. Вероятно, регулятор будет готов к дальнейшему повышению ключевой ставки, если инфляционные риски сохранятся или усилятся. ЦБ РФ также может применять другие инструменты монетарной политики для сдерживания инфляции и стабилизации курса рубля. В понедельник стоимость нефти марки Brent повысилась на 2,89%, до 82 долларов. Котировки растут четвертый день подряд из-за нарастающих опасений по поводу поставок на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе остается напряженной. Также поддержку ценам на нефть также оказывают позитивные экономические данные из Китая и США, а также ожидания возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре. Во вторник, 13 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит 81,76 доллара. Покупателям открылась дорога к 84. Что касается рубля, то поскольку ликвидность по токсичным валютам отсутствует, поэтому курс доллар способен как вернуться обратно к 87, так и закрепиться около 90 рублей. Я не раз писал в обзорах, что в текущей ситуации есть два равновесных уровня для платежного баланса - 90 и 95 рублей. Больше похоже на то, что курс возвращается к первому уровню на котором может пробыть до конца августа.
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Рубль в поисках равновесного уровня на фоне роста геополитических рисков
В понедельник, 12 августа, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 2,31%, до 89,11 рубля, евро/рубль - на 2,73%, до 96,98 рубля, юань/рубль - на 0,25%, до 11,89 рубля. Банк России поднял официальный курс доллара на 13 августа до 89,9475 рубля, курс евро до 96,6852 рубля.
Торги начались с роста рублевых пар и продолжались до середины американской сессии. В ходе европейской и американской сессии курс доллара повышался до 89,50 рубля, с которого потом в течение одной минуты возвращался к уровню 87,02 рубля. Рубль в поисках равновесного уровня в условиях роста геополитических рисков.
Поскольку валютный рынок изолирован, то на вчерашнее ослабление рубля могли повлиять несколько факторов:
1.
Восстановление системы расчетов: Ожидается восстановление более эффективной системы расчетов за импорт и экспорт, что может привести к росту спроса на валюту.
2.
Рост спроса на валюту: Спрос на иностранную валюту постепенно растет, в том числе со стороны импортеров, которые приспосабливаются к новым санкционным условиям.
3.
Ограниченное предложение валюты: Предложение валюты остается ограниченным из-за: • Ослабления нормы репатриации валютной выручки до 40%. • Сокращения экспорта в количественном выражении под воздействием санкций и геополитики.
4.
Вторжение ВСУ на территорию ВСУ. Факторами поддержки рубля выступают продажа валюты из ФНБ, рост сальдо внешней торговли, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ и обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Ожидается, что ЦБ России на следующем заседании пойдет еще на одно повышение ставки.
Инфляция в России демонстрирует тенденцию к ускорению. В июле 2024 года она достигла 1,14%, что существенно выше показателей предыдущих месяцев. Это ускорение было ожидаемым и в значительной степени связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, проведенной 1 июля 2024 года.
За первые семь месяцев 2024 года цены в стране выросли на 5,06%. Годовая инфляция в июле ускорилась до 9,13%, что заметно выше целевого показателя Центрального банка России.
В ответ на рост инфляционного давления Банк России уже предпринял меры, повысив ключевую ставку до 18% с 16% на заседании 26 июля. При этом регулятор сохранил "ястребиный" сигнал, указав на возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Банк России также пересмотрел свои прогнозы, повысив ожидания по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Экономисты, опрошенные "Интерфаксом", прогнозируют инфляцию на уровне 6,8% к концу года.
Учитывая эти факторы, можно ожидать, что Центральный банк России продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику. Вероятно, регулятор будет готов к дальнейшему повышению ключевой ставки, если инфляционные риски сохранятся или усилятся. ЦБ РФ также может применять другие инструменты монетарной политики для сдерживания инфляции и стабилизации курса рубля.
В понедельник стоимость нефти марки Brent повысилась на 2,89%, до 82 долларов. Котировки растут четвертый день подряд из-за нарастающих опасений по поводу поставок на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе остается напряженной.
Также поддержку ценам на нефть также оказывают позитивные экономические данные из Китая и США, а также ожидания возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре.
Во вторник, 13 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит 81,76 доллара. Покупателям открылась дорога к 84. Что касается рубля, то поскольку ликвидность по токсичным валютам отсутствует, поэтому курс доллар способен как вернуться обратно к 87, так и закрепиться около 90 рублей. Я не раз писал в обзорах, что в текущей ситуации есть два равновесных уровня для платежного баланса - 90 и 95 рублей. Больше похоже на то, что курс возвращается к первому уровню на котором может пробыть до конца августа.
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