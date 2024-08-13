Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций пока на месте - 13.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240813/rubl-850843191.html
Рынок акций пока на месте
Рынок акций пока на месте - 13.08.2024, ПРАЙМ
Рынок акций пока на месте
В понедельник в индексе МосБиржи было волатильно: в моменте пролив на 1%, но закрытие уже в +0,3%. На вечерке бенчмарка у 2858 п. Фактически рынок остается в... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T09:17+0300
2024-08-13T09:17+0300
мнения аналитиков
биржа
рубль
валютные торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850843191.jpg?1723529863
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В понедельник в индексе МосБиржи было волатильно: в моменте пролив на 1%, но закрытие уже в +0,3%. На вечерке бенчмарка у 2858 п. Фактически рынок остается в недельном боковике после падения на годовые минимумы. Чтобы восстанавливаться, нужны веские аргументы и улучшение геополитической обстановки, а идти дальше вниз мешают уже крайне низкие цены бумаг. Предпочтение отдаем позитивному исходу: скачку к 2900 п. с пробоем динамического сопротивления и далее к 3000 п.Сильнее рынка из ликвидных бумаг были акции Полюса (+3,5%). Курс акций золотодобытчика следует за динамикой самого золота, а в унции ралли на исторические максимумы выше $2470. Ближайшее сопротивление в Полюсе в области 13 000 рублей.Слабее рынка — акции алмазодобытчика АЛРОСА (-2,4%). Отчетность корпорации за I не вдохновила рынок, курс бумаг упал под психологические 60 руб. Поддержка сразу под 59 рублей, и ее сдавать никак нельзя, а то риск падения на минимумы 2022 года у 56 рублей резко повысится.Рубль символически просел против юаня, пара CNY/RUB прибавила чуть более 0,1% и достигла 11,89. А вот доллар с евро продолжили локальное ралли — на внебирже за них вчера давали 89,95 и 96,7. Видимо, на внебиржевом рынке сейчас есть острый дефицит предложения этих инвалют. Но к осени ситуация способна нормализоваться, и валютные пары вернутся в уже привычный боковик: 84–89 за доллар и 90–95 за евро.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, биржа, рубль, валютные торги
Мнения аналитиков, биржа, рубль, валютные торги
09:17 13.08.2024
 

Рынок акций пока на месте

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В понедельник в индексе МосБиржи было волатильно: в моменте пролив на 1%, но закрытие уже в +0,3%. На вечерке бенчмарка у 2858 п. Фактически рынок остается в недельном боковике после падения на годовые минимумы. Чтобы восстанавливаться, нужны веские аргументы и улучшение геополитической обстановки, а идти дальше вниз мешают уже крайне низкие цены бумаг. Предпочтение отдаем позитивному исходу: скачку к 2900 п. с пробоем динамического сопротивления и далее к 3000 п.
Сильнее рынка из ликвидных бумаг были акции Полюса (+3,5%). Курс акций золотодобытчика следует за динамикой самого золота, а в унции ралли на исторические максимумы выше $2470. Ближайшее сопротивление в Полюсе в области 13 000 рублей.
Слабее рынка — акции алмазодобытчика АЛРОСА (-2,4%). Отчетность корпорации за I не вдохновила рынок, курс бумаг упал под психологические 60 руб. Поддержка сразу под 59 рублей, и ее сдавать никак нельзя, а то риск падения на минимумы 2022 года у 56 рублей резко повысится.
Рубль символически просел против юаня, пара CNY/RUB прибавила чуть более 0,1% и достигла 11,89. А вот доллар с евро продолжили локальное ралли — на внебирже за них вчера давали 89,95 и 96,7. Видимо, на внебиржевом рынке сейчас есть острый дефицит предложения этих инвалют. Но к осени ситуация способна нормализоваться, и валютные пары вернутся в уже привычный боковик: 84–89 за доллар и 90–95 за евро.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковбиржарубльвалютные торги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала