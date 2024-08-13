Рынок акций пока на месте

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В понедельник в индексе МосБиржи было волатильно: в моменте пролив на 1%, но закрытие уже в +0,3%. На вечерке бенчмарка у 2858 п. Фактически рынок остается в недельном боковике после падения на годовые минимумы. Чтобы восстанавливаться, нужны веские аргументы и улучшение геополитической обстановки, а идти дальше вниз мешают уже крайне низкие цены бумаг. Предпочтение отдаем позитивному исходу: скачку к 2900 п. с пробоем динамического сопротивления и далее к 3000 п.Сильнее рынка из ликвидных бумаг были акции Полюса (+3,5%). Курс акций золотодобытчика следует за динамикой самого золота, а в унции ралли на исторические максимумы выше $2470. Ближайшее сопротивление в Полюсе в области 13 000 рублей.Слабее рынка — акции алмазодобытчика АЛРОСА (-2,4%). Отчетность корпорации за I не вдохновила рынок, курс бумаг упал под психологические 60 руб. Поддержка сразу под 59 рублей, и ее сдавать никак нельзя, а то риск падения на минимумы 2022 года у 56 рублей резко повысится.Рубль символически просел против юаня, пара CNY/RUB прибавила чуть более 0,1% и достигла 11,89. А вот доллар с евро продолжили локальное ралли — на внебирже за них вчера давали 89,95 и 96,7. Видимо, на внебиржевом рынке сейчас есть острый дефицит предложения этих инвалют. Но к осени ситуация способна нормализоваться, и валютные пары вернутся в уже привычный боковик: 84–89 за доллар и 90–95 за евро.
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В понедельник в индексе МосБиржи было волатильно: в моменте пролив на 1%, но закрытие уже в +0,3%. На вечерке бенчмарка у 2858 п. Фактически рынок остается в недельном боковике после падения на годовые минимумы. Чтобы восстанавливаться, нужны веские аргументы и улучшение геополитической обстановки, а идти дальше вниз мешают уже крайне низкие цены бумаг. Предпочтение отдаем позитивному исходу: скачку к 2900 п. с пробоем динамического сопротивления и далее к 3000 п.
Сильнее рынка из ликвидных бумаг были акции Полюса (+3,5%). Курс акций золотодобытчика следует за динамикой самого золота, а в унции ралли на исторические максимумы выше $2470. Ближайшее сопротивление в Полюсе в области 13 000 рублей.
Слабее рынка — акции алмазодобытчика АЛРОСА (-2,4%). Отчетность корпорации за I не вдохновила рынок, курс бумаг упал под психологические 60 руб. Поддержка сразу под 59 рублей, и ее сдавать никак нельзя, а то риск падения на минимумы 2022 года у 56 рублей резко повысится.
Рубль символически просел против юаня, пара CNY/RUB прибавила чуть более 0,1% и достигла 11,89. А вот доллар с евро продолжили локальное ралли — на внебирже за них вчера давали 89,95 и 96,7. Видимо, на внебиржевом рынке сейчас есть острый дефицит предложения этих инвалют. Но к осени ситуация способна нормализоваться, и валютные пары вернутся в уже привычный боковик: 84–89 за доллар и 90–95 за евро.
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