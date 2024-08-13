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В Морской коллегии появится совет по защите нацинтересов в Арктике

В Морской коллегии появится совет по защите нацинтересов в Арктике - 13.08.2024, ПРАЙМ

В Морской коллегии появится совет по защите нацинтересов в Арктике

Президент России Владимир Путин создаст в Морской коллегии советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию морской... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T17:41+0300

2024-08-13T17:41+0300

2024-08-13T17:58+0300

владимир путин

вмф россии

арктика

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин создаст в Морской коллегии советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию морской деятельности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В состав коллегии вошли вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, ряд министров, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Председателем назначен помощник президента, руководитель Совета по стратегическому развитию ВМФ Николай Патрушев.

https://1prime.ru/20240723/arktika-850355664.html

арктика

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владимир путин, вмф россии, арктика