https://1prime.ru/20240813/rubl-850862332.html
В Морской коллегии появится совет по защите нацинтересов в Арктике
В Морской коллегии появится совет по защите нацинтересов в Арктике - 13.08.2024, ПРАЙМ
В Морской коллегии появится совет по защите нацинтересов в Арктике
Президент России Владимир Путин создаст в Морской коллегии советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию морской... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:41+0300
2024-08-13T17:41+0300
2024-08-13T17:58+0300
владимир путин
вмф россии
арктика
https://cdnn.1prime.ru/img/80462/65/804626559_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e54fb6fcacdcf59cd40a0b6eb7b23bc3.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин создаст в Морской коллегии советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию морской деятельности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В состав коллегии вошли вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, ряд министров, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Председателем назначен помощник президента, руководитель Совета по стратегическому развитию ВМФ Николай Патрушев.
https://1prime.ru/20240723/arktika-850355664.html
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80462/65/804626559_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4dedeb4cac05f58e5ef729ae0a6563ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вмф россии, арктика
Владимир Путин, ВМФ России, АРКТИКА
В Морской коллегии появится совет по защите нацинтересов в Арктике
В состав Морской коллегии РФ вошли члены кабмина и главы "Росатома" и "Новатэка"
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин создаст в Морской коллегии советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию морской деятельности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В состав коллегии вошли вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, ряд министров, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Председателем назначен помощник президента, руководитель Совета по стратегическому развитию ВМФ Николай Патрушев.
Песков: Россия не позволит превратить Арктику в территорию раздора