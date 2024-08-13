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В Морской коллегии появится совет по защите нацинтересов в Арктике - 13.08.2024, ПРАЙМ
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В Морской коллегии появится совет по защите нацинтересов в Арктике
В Морской коллегии появится совет по защите нацинтересов в Арктике - 13.08.2024, ПРАЙМ
В Морской коллегии появится совет по защите нацинтересов в Арктике
Президент России Владимир Путин создаст в Морской коллегии советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию морской... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:41+0300
2024-08-13T17:58+0300
владимир путин
вмф россии
арктика
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин создаст в Морской коллегии советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию морской деятельности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В состав коллегии вошли вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, ряд министров, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Председателем назначен помощник президента, руководитель Совета по стратегическому развитию ВМФ Николай Патрушев.
https://1prime.ru/20240723/arktika-850355664.html
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владимир путин, вмф россии, арктика
Владимир Путин, ВМФ России, АРКТИКА
17:41 13.08.2024 (обновлено: 17:58 13.08.2024)
 
В Морской коллегии появится совет по защите нацинтересов в Арктике

В состав Морской коллегии РФ вошли члены кабмина и главы "Росатома" и "Новатэка"

© РИА Новости . Анна Юдина | Перейти в медиабанк%Арктика
%Арктика - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Анна Юдина
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин создаст в Морской коллегии советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию морской деятельности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В состав коллегии вошли вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, ряд министров, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Председателем назначен помощник президента, руководитель Совета по стратегическому развитию ВМФ Николай Патрушев.
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