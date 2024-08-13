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Реальный эффективный курс рубля в июле почти на два процента

Реальный эффективный курс рубля в июле почти на два процента - 13.08.2024, ПРАЙМ

Реальный эффективный курс рубля в июле почти на два процента

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 10,2%, в июле -... | 13.08.2024, ПРАЙМ

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2024-08-13T17:52+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 10,2%, в июле - на 1,8%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в июле вырос на 1,9% по сравнению с июнем, к евро - на 0,8%, а к юаню - на 2,4%. Номинальный курс рубля к доллару в июне вырос на 0,7%, к евро снизился на 0,1%, к юаню вырос на 0,9%.

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2024

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