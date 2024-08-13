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Российский рынок акций отскочил вверх после трех дней снижения

Российский рынок акций отскочил вверх после трех дней снижения - 13.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций отскочил вверх после трех дней снижения

Российский рынок акций в основные торги вторника отскочил вверх в направлении 2900 пунктов по основному индексу после трех сессий снижения, следует из данных... | 13.08.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги вторника отскочил вверх в направлении 2900 пунктов по основному индексу после трех сессий снижения, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,4%, до 2884,6 пункта, долларовый РТС упал на 1,57%, до 980,7 пункта на фоне роста курса доллара: официальный курс ЦБ РФ на среду подскочил сразу на 2,71 рубля — до 92,66 рубля за доллар. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ОТСКОЧИЛ ВВЕРХ Российский рынок акций во вторник корректировался вверх после падения предыдущих сессий. "Сегодня индекс Мосбиржи открылся на положительной территории и демонстрировал уверенный подъем. Отскок мог опираться на ослабление рубля и восстановление цен на нефть. Повышение российского рынка тормозится острым геополитическим контекстом и жестким курсом ДКП, который делает привлекательными рублевые облигации и депозиты", — комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 19.37 мск снижалась на 1,7% до 80,9 доллара за баррель сорта Brent, однако в течение дня максимально дорожала выше 82 долларов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% до 102,9 пункта. На Московской бирже выросли традиционно реагирующие на подорожание иностранной валюты к рублю префы "Сургутнефтегаза" (+4,6%), подорожали акции "Ростелекома" (+3,7%), "Россетей" (+3,3%). Подешевели бумаги ВК (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Европлана" (-0,2%). ПРОГНОЗЫ На прошлой неделе индекс Мосбиржи все-таки смог приостановить падение, нащупав поддержку в районе 2831 пункта, отмечает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "В ближайшие дни необходимо следить за отметкой в 2900 пунктов по индексу на предмет попытки перелома двухмесячного нисходящего тренда", — советует он. Индекс Мосбиржи продвигается к психологически важной отметке 2900 пунктов, а при стабилизации выше сопротивления 2945 пунктов можно будет говорить о высоких шансах тестирования им 3000 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Покупки на рынке, однако, на данный момент проходят в рамках коррекции и обеспечиваются во многом слабостью рубля", — добавляет она.

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