https://1prime.ru/20240813/sber-850844082.html
"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам жителям приграничных территорий
"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам жителям приграничных территорий - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам жителям приграничных территорий
"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам на три месяца пострадавшим клиентам из приграничных территорий РФ, сообщила пресс-служба банка. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T09:41+0300
2024-08-13T09:41+0300
2024-08-13T09:41+0300
сбербанк
отсрочка
отсрочка платежей
белгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfd3f469676648a334539fbe41ca0be3.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Сбер" предоставит отсрочку по кредитам на три месяца пострадавшим клиентам из приграничных территорий РФ, сообщила пресс-служба банка. "Сбер" распространяет отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам на 3 месяца без начисления процентов для всех пострадавших клиентов банка из приграничных населенных пунктов, ранее данная мера была применена для клиентов из Курской области. Это решение касается также наших клиентов малого и среднего бизнеса", - сказали в пресс-службе кредитной организации. Также там сообщили, что вне зависимости от обращения клиентов в банк заемщикам будет предоставлена реструктуризация с отсрочкой платежей на три месяца без начисления процентов. Ранее ВТБ сообщил РИА Новости, что предоставит отсрочку по погашению кредитов жителям пострадавших районов Курской и Белгородской областей и уже принимает первые их обращения, также о готовности реализовать мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов тогда заявили Совкомбанк и ПСБ. Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил в понедельник первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20240809/otsrochka-850775126.html
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3f6b27dcc6a0bb7ce6b01f164ba01bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк, отсрочка, отсрочка платежей, белгородская область
Сбербанк, отсрочка, отсрочка платежей, Белгородская область
"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам жителям приграничных территорий
"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам пострадавшим клиентам из приграничных территорий
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Сбер" предоставит отсрочку по кредитам на три месяца пострадавшим клиентам из приграничных территорий РФ, сообщила пресс-служба банка.
"Сбер" распространяет отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам на 3 месяца без начисления процентов для всех пострадавших клиентов банка из приграничных населенных пунктов, ранее данная мера была применена для клиентов из Курской области. Это решение касается также наших клиентов малого и среднего бизнеса", - сказали в пресс-службе кредитной организации.
Также там сообщили, что вне зависимости от обращения клиентов в банк заемщикам будет предоставлена реструктуризация с отсрочкой платежей на три месяца без начисления процентов.
Ранее ВТБ сообщил РИА Новости, что предоставит отсрочку по погашению кредитов жителям пострадавших районов Курской и Белгородской областей и уже принимает первые их обращения, также о готовности реализовать мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов тогда заявили Совкомбанк и ПСБ.
"Почта банк" предоставит отсрочку по кредитам жителям Курской области
Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил в понедельник первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.