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"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам жителям приграничных территорий

"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам жителям приграничных территорий - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам жителям приграничных территорий

"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам на три месяца пострадавшим клиентам из приграничных территорий РФ, сообщила пресс-служба банка. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:41+0300

2024-08-13T09:41+0300

2024-08-13T09:41+0300

сбербанк

отсрочка

отсрочка платежей

белгородская область

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Сбер" предоставит отсрочку по кредитам на три месяца пострадавшим клиентам из приграничных территорий РФ, сообщила пресс-служба банка. "Сбер" распространяет отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам на 3 месяца без начисления процентов для всех пострадавших клиентов банка из приграничных населенных пунктов, ранее данная мера была применена для клиентов из Курской области. Это решение касается также наших клиентов малого и среднего бизнеса", - сказали в пресс-службе кредитной организации. Также там сообщили, что вне зависимости от обращения клиентов в банк заемщикам будет предоставлена реструктуризация с отсрочкой платежей на три месяца без начисления процентов. Ранее ВТБ сообщил РИА Новости, что предоставит отсрочку по погашению кредитов жителям пострадавших районов Курской и Белгородской областей и уже принимает первые их обращения, также о готовности реализовать мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов тогда заявили Совкомбанк и ПСБ. Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил в понедельник первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

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сбербанк, отсрочка, отсрочка платежей, белгородская область