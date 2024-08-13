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"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам жителям приграничных территорий - 13.08.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам жителям приграничных территорий
"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам жителям приграничных территорий - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам жителям приграничных территорий
"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам на три месяца пострадавшим клиентам из приграничных территорий РФ, сообщила пресс-служба банка. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T09:41+0300
2024-08-13T09:41+0300
сбербанк
отсрочка
отсрочка платежей
белгородская область
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Сбер" предоставит отсрочку по кредитам на три месяца пострадавшим клиентам из приграничных территорий РФ, сообщила пресс-служба банка. "Сбер" распространяет отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам на 3 месяца без начисления процентов для всех пострадавших клиентов банка из приграничных населенных пунктов, ранее данная мера была применена для клиентов из Курской области. Это решение касается также наших клиентов малого и среднего бизнеса", - сказали в пресс-службе кредитной организации. Также там сообщили, что вне зависимости от обращения клиентов в банк заемщикам будет предоставлена реструктуризация с отсрочкой платежей на три месяца без начисления процентов. Ранее ВТБ сообщил РИА Новости, что предоставит отсрочку по погашению кредитов жителям пострадавших районов Курской и Белгородской областей и уже принимает первые их обращения, также о готовности реализовать мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов тогда заявили Совкомбанк и ПСБ. Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил в понедельник первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
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сбербанк, отсрочка, отсрочка платежей, белгородская область
Сбербанк, отсрочка, отсрочка платежей, Белгородская область
09:41 13.08.2024
 
"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам жителям приграничных территорий

"Сбер" предоставит отсрочку по кредитам пострадавшим клиентам из приграничных территорий

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Сбер" предоставит отсрочку по кредитам на три месяца пострадавшим клиентам из приграничных территорий РФ, сообщила пресс-служба банка.
"Сбер" распространяет отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам на 3 месяца без начисления процентов для всех пострадавших клиентов банка из приграничных населенных пунктов, ранее данная мера была применена для клиентов из Курской области. Это решение касается также наших клиентов малого и среднего бизнеса", - сказали в пресс-службе кредитной организации.
Также там сообщили, что вне зависимости от обращения клиентов в банк заемщикам будет предоставлена реструктуризация с отсрочкой платежей на три месяца без начисления процентов.
Ранее ВТБ сообщил РИА Новости, что предоставит отсрочку по погашению кредитов жителям пострадавших районов Курской и Белгородской областей и уже принимает первые их обращения, также о готовности реализовать мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов тогда заявили Совкомбанк и ПСБ.
Почта банк - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
"Почта банк" предоставит отсрочку по кредитам жителям Курской области
9 августа, 15:21
Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил в понедельник первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Сбербанкотсрочкаотсрочка платежейБелгородская область
 
 
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