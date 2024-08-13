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В Сербии раскритиковали ЕС за провокацию конфликта к Россией

В Сербии раскритиковали ЕС за провокацию конфликта к Россией - 13.08.2024, ПРАЙМ

В Сербии раскритиковали ЕС за провокацию конфликта к Россией

Россия не угрожает Европейскому союзу, но он все равно скатывается к противостоянию с соседом. Об этом агентству РИА Новости рассказал сербский вице-премьер... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T08:33+0300

2024-08-13T08:33+0300

2024-08-13T08:33+0300

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БЕЛГРАД, 13 авг - ПРАЙМ. Россия не угрожает Европейскому союзу, но он все равно скатывается к противостоянию с соседом. Об этом агентству РИА Новости рассказал сербский вице-премьер Александр Вулин."Сейчас Европа скатывается к конфликту с РФ, который ничем не вызван, Россия никоим образом не угрожает Европе", - сказал замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.Вулин также упомянул, что некоторые неправительственные организации в Сербии специально работают на то, чтобы сохранить отношения с Россией. Поэтому, по его словам, информация о том, что Сербия поставляет оружие на Украину, не соответствует действительно.Как отметил Вулин, подобные ложные данные направлены на то, чтобы столкнуть Россию с Сербией.

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