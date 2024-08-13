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ВТБ расширил сервис проверки контрагентов для малого и среднего бизнеса
ВТБ расширил сервис проверки контрагентов для малого и среднего бизнеса - 13.08.2024, ПРАЙМ
ВТБ расширил сервис проверки контрагентов для малого и среднего бизнеса
ВТБ расширил свой цифровой сервис для малого и среднего бизнеса по проверке зарубежных партнеров, добавив Индию, Иран и Вьетнам, сообщили РИА Новости в... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:44+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. ВТБ расширил свой цифровой сервис для малого и среднего бизнеса по проверке зарубежных партнеров, добавив Индию, Иран и Вьетнам, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Онлайн-сервис ВТБ по проверке зарубежных контрагентов был запущен в 2021 году и распространялся на партнеров из Белоруссии, Казахстана и Китая. В начале июня нынешнего года для работы с китайскими компаниями была запущена ускоренная проверка за три часа. "ВТБ расширил перечень стран для проверки зарубежных партнеров для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь предприниматели и компании смогут заказать информацию о партнерах, зарегистрированных в Индии, Иране и Вьетнаме", - сообщила пресс-служба кредитной организации. Справка включает в себя сведения о компании, которые помогут первично оценить надежность партнера и потенциальные риски при взаимодействии с ним. Отчет может содержать информацию о руководителях иностранного контрагента, акционерах и учредителях, о ликвидации и банкротстве, основные финансовые показатели, сведения о лицензиях, разрешениях, судебных делах и задолженностях, регистрации товарных знаков и патентах. Состав предоставляемых в отчете сведений может отличаться в зависимости от страны и наличия данных о проверяемом партнере, указали в ВТБ. Как отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, на рынке аналогичный сервис практически не представлен. За все время работы сервиса ВТБ подготовил по запросам клиентов среднего и малого бизнеса более 500 отчетов о контрагентах, из них 85% отчетов содержали информацию о китайских компаниях, добавляется в сообщении.
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россия, втб, мсп
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, МСП
ВТБ расширил сервис проверки контрагентов для малого и среднего бизнеса
ВТБ расширил сервис проверки контрагентов для МСП, добавив Индию, Иран и Вьетнам
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. ВТБ расширил свой цифровой сервис для малого и среднего бизнеса по проверке зарубежных партнеров, добавив Индию, Иран и Вьетнам, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Онлайн-сервис ВТБ по проверке зарубежных контрагентов был запущен в 2021 году и распространялся на партнеров из Белоруссии, Казахстана и Китая. В начале июня нынешнего года для работы с китайскими компаниями была запущена ускоренная проверка за три часа.
"ВТБ расширил перечень стран для проверки зарубежных партнеров для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь предприниматели и компании смогут заказать информацию о партнерах, зарегистрированных в Индии, Иране и Вьетнаме", - сообщила пресс-служба кредитной организации.
Справка включает в себя сведения о компании, которые помогут первично оценить надежность партнера и потенциальные риски при взаимодействии с ним. Отчет может содержать информацию о руководителях иностранного контрагента, акционерах и учредителях, о ликвидации и банкротстве, основные финансовые показатели, сведения о лицензиях, разрешениях, судебных делах и задолженностях, регистрации товарных знаков и патентах. Состав предоставляемых в отчете сведений может отличаться в зависимости от страны и наличия данных о проверяемом партнере, указали в ВТБ.
Как отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, на рынке аналогичный сервис практически не представлен.
За все время работы сервиса ВТБ подготовил по запросам клиентов среднего и малого бизнеса более 500 отчетов о контрагентах, из них 85% отчетов содержали информацию о китайских компаниях, добавляется в сообщении.