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ВТБ расширил сервис проверки контрагентов для малого и среднего бизнеса

ВТБ расширил сервис проверки контрагентов для малого и среднего бизнеса - 13.08.2024, ПРАЙМ

ВТБ расширил сервис проверки контрагентов для малого и среднего бизнеса

ВТБ расширил свой цифровой сервис для малого и среднего бизнеса по проверке зарубежных партнеров, добавив Индию, Иран и Вьетнам, сообщили РИА Новости в... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:44+0300

2024-08-13T11:44+0300

2024-08-13T11:44+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. ВТБ расширил свой цифровой сервис для малого и среднего бизнеса по проверке зарубежных партнеров, добавив Индию, Иран и Вьетнам, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Онлайн-сервис ВТБ по проверке зарубежных контрагентов был запущен в 2021 году и распространялся на партнеров из Белоруссии, Казахстана и Китая. В начале июня нынешнего года для работы с китайскими компаниями была запущена ускоренная проверка за три часа. "ВТБ расширил перечень стран для проверки зарубежных партнеров для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь предприниматели и компании смогут заказать информацию о партнерах, зарегистрированных в Индии, Иране и Вьетнаме", - сообщила пресс-служба кредитной организации. Справка включает в себя сведения о компании, которые помогут первично оценить надежность партнера и потенциальные риски при взаимодействии с ним. Отчет может содержать информацию о руководителях иностранного контрагента, акционерах и учредителях, о ликвидации и банкротстве, основные финансовые показатели, сведения о лицензиях, разрешениях, судебных делах и задолженностях, регистрации товарных знаков и патентах. Состав предоставляемых в отчете сведений может отличаться в зависимости от страны и наличия данных о проверяемом партнере, указали в ВТБ. Как отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, на рынке аналогичный сервис практически не представлен. За все время работы сервиса ВТБ подготовил по запросам клиентов среднего и малого бизнеса более 500 отчетов о контрагентах, из них 85% отчетов содержали информацию о китайских компаниях, добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, мсп