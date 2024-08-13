https://1prime.ru/20240813/shpionazh-850857862.html

Прокурор запросил 16 лет гражданину Украины за шпионаж против РФ

Прокурор запросил 16 лет гражданину Украины за шпионаж против РФ - 13.08.2024, ПРАЙМ

Прокурор запросил 16 лет гражданину Украины за шпионаж против РФ

Прокурор в Южном окружном военном суде потребовал для гражданина Украины Александра Короля 16 лет колонии, сообщил РИА Новости представитель суда. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T16:01+0300

2024-08-13T16:01+0300

2024-08-13T16:01+0300

россия

шпионаж

суд

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг — ПРАЙМ. Прокурор в Южном окружном военном суде потребовал для гражданина Украины Александра Короля 16 лет колонии, сообщил РИА Новости представитель суда. "Государственный обвинитель просил суд назначить Королю 16 лет колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства. Король обвиняется в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) и статьёй 276 (шпионаж) УК РФ. Судебное разбирательство по этому делу продолжается с декабря прошлого года. Во вторник суд перешёл к прениям сторон.Согласно данным следствия, в 2014 году сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) создали террористическую организацию, в одну из структур которой на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) вошёл Король. В 2017 году Король по заданию сотрудника СБУ собирал и передавал ему информацию об особенностях расположения постов, передовых позиций войсковых частей и других военных объектов в районе пункта пропуска "Александровка". Он был задержан в сентябре 2017 года. В суде Король не признал свою вину.

https://1prime.ru/20240813/sud-850856327.html

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россия, шпионаж, суд, украина