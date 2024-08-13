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Суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей - 13.08.2024, ПРАЙМ

Суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента. Об этом агентству РИА Новости рассказали в суде. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:58+0300

2024-08-13T11:58+0300

2024-08-13T12:00+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента. Об этом агентству РИА Новости рассказали в суде."Суд признал Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.Роскомнадзор составил протокол об отказе мессенджера удалить фейковые материалы о действиях ВС России в зоне спецоперации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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