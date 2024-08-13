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Совдир "Сибура" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I полугодия

Совдир "Сибура" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I полугодия - 13.08.2024, ПРАЙМ

Совдир "Сибура" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I полугодия

Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 12,36 рубля на одну обыкновенную акцию (в общей сумме 31,678... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T16:16+0300

2024-08-13T16:16+0300

2024-08-13T17:05+0300

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дивиденды

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 12,36 рубля на одну обыкновенную акцию (в общей сумме 31,678 миллиарда рублей), следует из сообщения компании."С учетом выплаченных дивидендов по итогам 1 квартала 2024 года в размере 30 857 515 731 (тридцать миллиардов восемьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот пятнадцать тысяч семьсот тридцать один) рубль 56 копеек, выплатить дивиденды в денежной форме в размере 12 (двенадцать) рублей 36 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 31 677 649 040 (тридцать один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов шестьсот сорок девять тысяч сорок) рублей 04 копейки", - говорится в сообщении.Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 12 сентября. Реестр на получение дивидендов закрывается 23 сентября.Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла в 4,3 раза и составила 151,352 миллиарда рублей.В 2021 году совет директоров "Сибура" утвердил новое положение о дивидендной политике, согласно которому минимальный коэффициент дивидендных выплат повышен с 30% до 50% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Как отмечал "Сибур", новая политика соответствует среднеотраслевым мировым показателям крупнейших нефтехимических компаний."Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях. Основной владелец - Леонид Михельсон.

https://1prime.ru/20240812/sibur-850834458.html

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россия, акции, сибур, дивиденды