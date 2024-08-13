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США сняли запрет на продажу вооружений Саудовской Аравии, пишет СМИ
США сняли запрет на продажу вооружений Саудовской Аравии, пишет СМИ - 13.08.2024, ПРАЙМ
США сняли запрет на продажу вооружений Саудовской Аравии, пишет СМИ
Власти Соединенных Штатов приняли решение снять запрет на поставки некоторых видов вооружения Саудовской Аравии, узнало издание Wall Street Journall. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:14+0300
2024-08-13T17:14+0300
2024-08-13T17:29+0300
вооружения
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов приняли решение снять запрет на поставки некоторых видов вооружения Саудовской Аравии, узнало издание Wall Street Journall. По данным собеседников газеты, в ближайшее время Вашингтон передаст Эр-Рияду три тысячи бомб малого диаметра и 7,5 тысячи высокоточных управляемых бомб Paveway IV."Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена направит Саудовской Аравии поставки бомб стоимостью более 750 миллионов долларов в ближайшие месяцы... Поставки будут включать 3 тысячи бомб малого диаметра и 7,5 тысячи (высокоточных управляемых - ред.) бомб Paveway IV", - пишет издание, приводя слова официальных лиц в столицах обеих стран. Ранее, в начале августа, администрация главы Белого дома Джо Байдена объявила о решении снять запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии.Запрет на поставки американского оружия Эр-Рияду вступил в силу в 2021 году. Тогда Государственный департамент США заявил, что Штаты временно приостановят выполнение нескольких военных сделок. Каких именно, в ведомстве не уточнили.
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сша, саудовская аравия, поставки вооружения
Вооружения, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, поставки вооружения
США сняли запрет на продажу вооружений Саудовской Аравии, пишет СМИ
WSJ: США поставят Саудовской Аравии бомбы на сумму более 750 миллионов долларов
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
Власти Соединенных Штатов приняли решение снять запрет на поставки некоторых видов вооружения Саудовской Аравии, узнало
издание Wall Street Journall.
По данным собеседников газеты, в ближайшее время Вашингтон передаст Эр-Рияду три тысячи бомб малого диаметра и 7,5 тысячи высокоточных управляемых бомб Paveway IV.
"Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена направит Саудовской Аравии поставки бомб стоимостью более 750 миллионов долларов в ближайшие месяцы... Поставки будут включать 3 тысячи бомб малого диаметра и 7,5 тысячи (высокоточных управляемых - ред.) бомб Paveway IV", - пишет издание, приводя слова официальных лиц в столицах обеих стран.
Ранее, в начале августа, администрация главы Белого дома Джо Байдена объявила о решении снять запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии.
Запрет на поставки американского оружия Эр-Рияду вступил в силу в 2021 году. Тогда Государственный департамент США заявил, что Штаты временно приостановят выполнение нескольких военных сделок. Каких именно, в ведомстве не уточнили.
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