https://1prime.ru/20240813/strakhovanie-850865033.html

"Согаз" расширил действие полисов ДМС на территории с КТО

"Согаз" расширил действие полисов ДМС на территории с КТО - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Согаз" расширил действие полисов ДМС на территории с КТО

"Согаз" расширил действие полисов ДМС и ввел упрощенное урегулирование убытков для клиентов, проживающих на территориях, где действует режим КТО, сообщается в... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T19:56+0300

2024-08-13T19:56+0300

2024-08-13T19:56+0300

россия

режим кто

белгородская область

брянская область

курская область

согаз

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Согаз" расширил действие полисов ДМС и ввел упрощенное урегулирование убытков для клиентов, проживающих на территориях, где действует режим КТО, сообщается в пресс-релизе компании. "Согаз" упростил процедуру подачи заявлений об урегулировании страховых случаев для клиентов из регионов, где введён режим контртеррористической операции.Теперь клиенты могут подать заявление на выплату в электронном виде через специальную форму на сайте. Для этого нужно приложить минимальный пакет документов, подтверждающих страховой случай."Согаз" помогает собрать недостающие документы и запрашивает их у уполномоченных организаций. В целях поддержки жителей Брянской, Белгородской и Курской областей, где введен режим КТО, "Согаз" расширил действие полисов ДМС для клиентов, которые были вынуждены покинуть свой регион.Компания "Согаз" сообщает, что заявления из зоны КТО будут рассмотрены в приоритетном порядке. Сроки обращения за страховой выплатой не ограничиваются. Клиенты смогут обратиться по убытку после стабилизации ситуации и получения доступа к своему имуществу. Все заявления будут рассмотрены индивидуально с учетом обстоятельств конкретной ситуации.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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белгородская область

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