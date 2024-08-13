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"Согаз" расширил действие полисов ДМС на территории с КТО
"Согаз" расширил действие полисов ДМС на территории с КТО - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Согаз" расширил действие полисов ДМС на территории с КТО
"Согаз" расширил действие полисов ДМС и ввел упрощенное урегулирование убытков для клиентов, проживающих на территориях, где действует режим КТО, сообщается в... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T19:56+0300
2024-08-13T19:56+0300
2024-08-13T19:56+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Согаз" расширил действие полисов ДМС и ввел упрощенное урегулирование убытков для клиентов, проживающих на территориях, где действует режим КТО, сообщается в пресс-релизе компании. "Согаз" упростил процедуру подачи заявлений об урегулировании страховых случаев для клиентов из регионов, где введён режим контртеррористической операции.Теперь клиенты могут подать заявление на выплату в электронном виде через специальную форму на сайте. Для этого нужно приложить минимальный пакет документов, подтверждающих страховой случай."Согаз" помогает собрать недостающие документы и запрашивает их у уполномоченных организаций. В целях поддержки жителей Брянской, Белгородской и Курской областей, где введен режим КТО, "Согаз" расширил действие полисов ДМС для клиентов, которые были вынуждены покинуть свой регион.Компания "Согаз" сообщает, что заявления из зоны КТО будут рассмотрены в приоритетном порядке. Сроки обращения за страховой выплатой не ограничиваются. Клиенты смогут обратиться по убытку после стабилизации ситуации и получения доступа к своему имуществу. Все заявления будут рассмотрены индивидуально с учетом обстоятельств конкретной ситуации.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, режим кто, белгородская область, брянская область, курская область, согаз
РОССИЯ, режим КТО, Белгородская область, Брянская область, Курская область, Согаз
"Согаз" расширил действие полисов ДМС на территории с КТО
"Согаз" расширил действие полисов ДМС на регионы с режимом КТО
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Согаз" расширил действие полисов ДМС и ввел упрощенное урегулирование убытков для клиентов, проживающих на территориях, где действует режим КТО, сообщается в пресс-релизе компании.
"Согаз" упростил процедуру подачи заявлений об урегулировании страховых случаев для клиентов из регионов, где введён режим контртеррористической операции.Теперь клиенты могут подать заявление на выплату в электронном виде через специальную форму на сайте. Для этого нужно приложить минимальный пакет документов, подтверждающих страховой случай.
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"Согаз" помогает собрать недостающие документы и запрашивает их у уполномоченных организаций. В целях поддержки жителей Брянской, Белгородской и Курской областей, где введен режим КТО, "Согаз" расширил действие полисов ДМС для клиентов, которые были вынуждены покинуть свой регион.
Компания "Согаз" сообщает, что заявления из зоны КТО будут рассмотрены в приоритетном порядке. Сроки обращения за страховой выплатой не ограничиваются. Клиенты смогут обратиться по убытку после стабилизации ситуации и получения доступа к своему имуществу. Все заявления будут рассмотрены индивидуально с учетом обстоятельств конкретной ситуации.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.