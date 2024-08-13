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Суд 19 сентября рассмотрит иск о банкротстве супруга "королевы марафонов"
Суд 19 сентября рассмотрит иск о банкротстве супруга "королевы марафонов" - 13.08.2024, ПРАЙМ
Суд 19 сентября рассмотрит иск о банкротстве супруга "королевы марафонов"
19 сентября Арбитражный суд в Ярославле рассмотрит заявление о признании мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского банкротом. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T15:16+0300
2024-08-13T15:16+0300
2024-08-13T15:16+0300
россия
суд
елена блиновская
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. 19 сентября Арбитражный суд в Ярославле рассмотрит заявление о признании мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского банкротом. Также уточняется, что суд получил иск о несостоятельности Блиновского 26 июня. Кредитором является ПАО "Сбербанк России", а в качестве должника указыван сам Блиновский.В инстанции уточнили, что, согласно заявлению, размер задолженности превышает 7,5 миллиона рублей.Ранее следствие установило, что "королева марафонов" Елена Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в сумме 906 миллионов рублей. После этого они легализовали часть этих средств - в итоге 716 миллионов рублей. Также, как полагает следствие, блогерша осуществила неправомерный оборот средств платежей - она приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц и без ведома их гендиректоров проводила платежи по счетам этих организаций для легализации денег.
https://1prime.ru/20240724/blinovskaya-850390574.html
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россия, суд, елена блиновская
РОССИЯ, суд, Елена Блиновская
Суд 19 сентября рассмотрит иск о банкротстве супруга "королевы марафонов"
Суд 19 сентября рассмотрит заявление о банкротстве Алексея Блиновского
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. 19 сентября Арбитражный суд в Ярославле рассмотрит заявление о признании мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского банкротом.
Также уточняется, что суд получил иск о несостоятельности Блиновского 26 июня. Кредитором является ПАО "Сбербанк России", а в качестве должника указыван сам Блиновский.
В инстанции уточнили, что, согласно заявлению, размер задолженности превышает 7,5 миллиона рублей.
Ранее следствие установило, что "королева марафонов" Елена Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в сумме 906 миллионов рублей. После этого они легализовали часть этих средств - в итоге 716 миллионов рублей. Также, как полагает следствие, блогерша осуществила неправомерный оборот средств платежей - она приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц и без ведома их гендиректоров проводила платежи по счетам этих организаций для легализации денег.
Блиновская оплатила долги по налогам на 230 миллионов рублей, сообщил юрист