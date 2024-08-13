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"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери выполнила требование ФАС о единых ценах
"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери выполнила требование ФАС о единых ценах - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери выполнила требование ФАС о единых ценах
Дочерняя компания "Сургутнефтегаза", расположенная в Твери, выполнила ранее направленное ей требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об установлении... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T09:12+0300
2024-08-13T09:12+0300
2024-08-13T09:34+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Сургутнефтегаза", расположенная в Твери, выполнила ранее направленное ей требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об установлении единых розничных цен на бензин на ее заправках. Об этом сообщили в ФАС. Отмечается, что компании следовало выполнить предупреждение ведомства до 12 августа. Ранее предприятие устанавливало на своиз заправках разные цены в зависимости от наличия рядом конкурентов.Также упоминается, что на фоне этого в 60 процентах случаев стоимость топлива стала ниже, чем была до выдачи предупреждения.
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РОССИЯ, ФАС РФ, Сургутнефтегаз
"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери выполнила требование ФАС о единых ценах
"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери исполнила требование ФАС по единым ценам
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Сургутнефтегаза", расположенная в Твери, выполнила ранее направленное ей требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об установлении единых розничных цен на бензин на ее заправках. Об этом сообщили в ФАС.
Отмечается, что компании следовало выполнить предупреждение ведомства до 12 августа. Ранее предприятие устанавливало на своиз заправках разные цены в зависимости от наличия рядом конкурентов.
Также упоминается, что на фоне этого в 60 процентах случаев стоимость топлива стала ниже, чем была до выдачи предупреждения.
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