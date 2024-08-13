https://1prime.ru/20240813/surgutneftegaz-850842852.html

"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери выполнила требование ФАС о единых ценах

"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери выполнила требование ФАС о единых ценах - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери выполнила требование ФАС о единых ценах

Дочерняя компания "Сургутнефтегаза", расположенная в Твери, выполнила ранее направленное ей требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об установлении... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:12+0300

2024-08-13T09:12+0300

2024-08-13T09:34+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Сургутнефтегаза", расположенная в Твери, выполнила ранее направленное ей требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об установлении единых розничных цен на бензин на ее заправках. Об этом сообщили в ФАС. Отмечается, что компании следовало выполнить предупреждение ведомства до 12 августа. Ранее предприятие устанавливало на своиз заправках разные цены в зависимости от наличия рядом конкурентов.Также упоминается, что на фоне этого в 60 процентах случаев стоимость топлива стала ниже, чем была до выдачи предупреждения.

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россия, фас рф, сургутнефтегаз