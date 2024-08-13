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"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери выполнила требование ФАС о единых ценах - 13.08.2024, ПРАЙМ
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"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери выполнила требование ФАС о единых ценах
"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери выполнила требование ФАС о единых ценах - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери выполнила требование ФАС о единых ценах
Дочерняя компания "Сургутнефтегаза", расположенная в Твери, выполнила ранее направленное ей требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об установлении... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T09:12+0300
2024-08-13T09:34+0300
россия
фас рф
сургутнефтегаз
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Сургутнефтегаза", расположенная в Твери, выполнила ранее направленное ей требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об установлении единых розничных цен на бензин на ее заправках. Об этом сообщили в ФАС. Отмечается, что компании следовало выполнить предупреждение ведомства до 12 августа. Ранее предприятие устанавливало на своиз заправках разные цены в зависимости от наличия рядом конкурентов.Также упоминается, что на фоне этого в 60 процентах случаев стоимость топлива стала ниже, чем была до выдачи предупреждения.
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россия, фас рф, сургутнефтегаз
РОССИЯ, ФАС РФ, Сургутнефтегаз
09:12 13.08.2024 (обновлено: 09:34 13.08.2024)
 
"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери выполнила требование ФАС о единых ценах

"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери исполнила требование ФАС по единым ценам

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция "Сургутнефтегаз" в Великом Новгороде
Автозаправочная станция Сургутнефтегаз в Великом Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Сургутнефтегаза", расположенная в Твери, выполнила ранее направленное ей требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об установлении единых розничных цен на бензин на ее заправках. Об этом сообщили в ФАС.
Отмечается, что компании следовало выполнить предупреждение ведомства до 12 августа. Ранее предприятие устанавливало на своиз заправках разные цены в зависимости от наличия рядом конкурентов.
Также упоминается, что на фоне этого в 60 процентах случаев стоимость топлива стала ниже, чем была до выдачи предупреждения.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо
8 августа, 12:38
 
РОССИЯФАС РФСургутнефтегаз
 
 
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