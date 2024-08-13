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Минэнерго предложило доработать механизм отбора проектов модернизации ТЭС - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго предложило доработать механизм отбора проектов модернизации ТЭС
Минэнерго предложило доработать механизм отбора проектов модернизации ТЭС - 13.08.2024, ПРАЙМ
Минэнерго предложило доработать механизм отбора проектов модернизации ТЭС
Минэнерго подготовило проект постановления, дорабатывающий механизм отбора проектов модернизации тепловых электростанций, в частности предлагается увеличить... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T20:55+0300
2024-08-13T20:57+0300
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Минэнерго подготовило проект постановления, дорабатывающий механизм отбора проектов модернизации тепловых электростанций, в частности предлагается увеличить предельные затраты на модернизацию в среднем в 2,9 раза, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Как поясняет Минэнерго, документ "разработан в целях совершенствования порядка и условий проведения отбора проектов модернизации тепловых электростанций в ценовых зонах оптового рынка, запланированного на 1 ноября 2024 года". "Проектом поставления предполагается увеличить предельные величины затрат на модернизацию в среднем в 2,9 раза без повышения предельной минимальной величины затрат", - говорится в сообщении министерства. Проект также предполагает введение инструментов приоритизации проектов модернизации, расположенных в регионах с высокими темпами роста электропотребления. Предполагается, что проект позволит обеспечить обновление тепловой генерации в таких регионах и избежать повышения нагрузки на энергосистему во время модернизации на соответствующем оборудовании. Также проект позволить сохранить инвестиционную привлекательность механизма и существующие стимулы к конкуренции и снижению стоимости заявляемых проектов, полагают в Минэнерго. В министерстве также полагают, что удастся повысить количество отбираемых проектов по модернизации, предполагающих перевод на парогазовый цикл производства электроэнергии.
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россия, минэнерго рф, тэс
Энергетика, РОССИЯ, Минэнерго РФ, ТЭС
20:55 13.08.2024 (обновлено: 20:57 13.08.2024)
 
Минэнерго предложило доработать механизм отбора проектов модернизации ТЭС

Минэнерго предложило доработать механизм отбора проектов модернизации ТЭС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДым из труб угольной ТЭС
Дым из труб угольной ТЭС - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Минэнерго подготовило проект постановления, дорабатывающий механизм отбора проектов модернизации тепловых электростанций, в частности предлагается увеличить предельные затраты на модернизацию в среднем в 2,9 раза, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Как поясняет Минэнерго, документ "разработан в целях совершенствования порядка и условий проведения отбора проектов модернизации тепловых электростанций в ценовых зонах оптового рынка, запланированного на 1 ноября 2024 года".
"Проектом поставления предполагается увеличить предельные величины затрат на модернизацию в среднем в 2,9 раза без повышения предельной минимальной величины затрат", - говорится в сообщении министерства.
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Проект также предполагает введение инструментов приоритизации проектов модернизации, расположенных в регионах с высокими темпами роста электропотребления. Предполагается, что проект позволит обеспечить обновление тепловой генерации в таких регионах и избежать повышения нагрузки на энергосистему во время модернизации на соответствующем оборудовании.
Также проект позволить сохранить инвестиционную привлекательность механизма и существующие стимулы к конкуренции и снижению стоимости заявляемых проектов, полагают в Минэнерго.
В министерстве также полагают, что удастся повысить количество отбираемых проектов по модернизации, предполагающих перевод на парогазовый цикл производства электроэнергии.
 
ЭнергетикаРОССИЯМинэнерго РФТЭС
 
 
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