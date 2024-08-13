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Убыток ТМК в I полугодии составил 1,8 миллиарда рублей
Убыток ТМК в I полугодии составил 1,8 миллиарда рублей - 13.08.2024, ПРАЙМ
Убыток ТМК в I полугодии составил 1,8 миллиарда рублей
Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО в первом полугодии 2024 года составил 1,806 миллиарда рублей против прибыли в 28,317 миллиарда... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T09:15+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО в первом полугодии 2024 года составил 1,806 миллиарда рублей против прибыли в 28,317 миллиарда рублей за аналогичным период 2023 года, а скорректированный показатель EBITDA снизился на 42%, до 46,033 миллиарда рублей, сообщает компания.Выручка компании за первое полугодие составила 276,8 миллиарда рублей, сократившись почти на 1%.
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россия, тмк, отчетность
Убыток ТМК в I полугодии составил 1,8 миллиарда рублей
Убыток ТМК в I полугодии составил 1,8 миллиарда руб против прибыли годом ранее
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО в первом полугодии 2024 года составил 1,806 миллиарда рублей против прибыли в 28,317 миллиарда рублей за аналогичным период 2023 года, а скорректированный показатель EBITDA снизился на 42%, до 46,033 миллиарда рублей, сообщает компания.
Выручка компании за первое полугодие составила 276,8 миллиарда рублей, сократившись почти на 1%.