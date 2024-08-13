Динамика разнонаправлена: чего ждать от российского рынка

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В понедельник в первой половине дня на рынке преобладали продавцы. Тем не менее во второй половине дня индекс Мосбиржи восстановился от дневных минимумов и завершил день символическим снижением на 0,12% на уровне 2844,77 п. Восстановлению способствовало в том числе ослабление рубля, на фоне которого индекс РТС, наоборот, снизился на 3,88% до 996,32 п. Импульс к росту в сегменте суверенного долга угас, индекс RGBI потерял за день 0,32%.Котировки Brent превысили 82 доллара за баррель впервые с 26 июня. Прогноз ОПЕК по спросу на нефть в текущем году был пересмотрен в сторону понижения на 135 тысяч баррелей в сутки на фоне уменьшения спроса в Китае. Прогноз по темпам роста спроса на нефть на 2025 год был также понижен, на 60 тысяч до 1,78 миллиона баррелей в сутки при общем объеме спроса в 106,11 миллиона баррелей в сутки. В России добыча нефти в июле упала на 26 тысяч баррелей в сутки и составила 9,089 миллиона баррелей в сутки, что превышает согласованный с ОПЕК+ объем нефтедобычи на 111 тысяч баррелей в сутки. Сегодня трейдеры ожидают ежемесячный отчет от Международного энергетического агентства (МЭА).Европейские цены на природный газ достигли максимума с декабря прошлого года на фоне опасений по поводу стабильности поставок через российские трубопроводы.Совет директоров "Ашинского метзавода" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 77 рублей на акцию за первое полугодие 2024 года, что соответствует дивидендной доходности в 68% по текущим котировкам.Выручка АЛРОСА по МСФО за I полугодие 2024 года достигла 179,5 миллиарда рублей. Тем не менее чистая прибыль компании существенно сократилась, на 34% до 36,63 млрд руб. Ситуация в алмазной отрасли остается нестабильной. С начала года индекс IDEX, который отражает динамику цен на бриллианты, снизился на 9,3%. Причиной этому является снижение спроса, а также усиливающаяся конкуренция со стороны синтетических алмазов. Введение санкций также оказало негативное влияние на финансовые показатели компании: в мае 2024 года импорт алмазов из России в Индию упал на 13%, составив 352 тысячи карат (или 43 миллиона долларов). Тем не менее стоит учитывать, что на конец 2023 года АЛРОСА владела запасами алмазов в размере 1,067 миллиарда карат, что при текущих объемах добычи хватило бы на 30 лет. Кроме того, компания предпринимает шаги по диверсификации своих активов. В частности, АЛРОСА приобрела у Полюса лицензию на разработку золоторудного месторождения Дегдеканское рудное поле за 5,44 млрд рублей. Это приобретение свидетельствует о стремлении компании расширить свою деятельность за рамки алмазной отрасли.
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В понедельник в первой половине дня на рынке преобладали продавцы. Тем не менее во второй половине дня индекс Мосбиржи восстановился от дневных минимумов и завершил день символическим снижением на 0,12% на уровне 2844,77 п. Восстановлению способствовало в том числе ослабление рубля, на фоне которого индекс РТС, наоборот, снизился на 3,88% до 996,32 п. Импульс к росту в сегменте суверенного долга угас, индекс RGBI потерял за день 0,32%.
Котировки Brent превысили 82 доллара за баррель впервые с 26 июня. Прогноз ОПЕК по спросу на нефть в текущем году был пересмотрен в сторону понижения на 135 тысяч баррелей в сутки на фоне уменьшения спроса в Китае. Прогноз по темпам роста спроса на нефть на 2025 год был также понижен, на 60 тысяч до 1,78 миллиона баррелей в сутки при общем объеме спроса в 106,11 миллиона баррелей в сутки. В России добыча нефти в июле упала на 26 тысяч баррелей в сутки и составила 9,089 миллиона баррелей в сутки, что превышает согласованный с ОПЕК+ объем нефтедобычи на 111 тысяч баррелей в сутки. Сегодня трейдеры ожидают ежемесячный отчет от Международного энергетического агентства (МЭА).
Европейские цены на природный газ достигли максимума с декабря прошлого года на фоне опасений по поводу стабильности поставок через российские трубопроводы.
Совет директоров "Ашинского метзавода" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 77 рублей на акцию за первое полугодие 2024 года, что соответствует дивидендной доходности в 68% по текущим котировкам.
Выручка АЛРОСА по МСФО за I полугодие 2024 года достигла 179,5 миллиарда рублей. Тем не менее чистая прибыль компании существенно сократилась, на 34% до 36,63 млрд руб. Ситуация в алмазной отрасли остается нестабильной. С начала года индекс IDEX, который отражает динамику цен на бриллианты, снизился на 9,3%. Причиной этому является снижение спроса, а также усиливающаяся конкуренция со стороны синтетических алмазов. Введение санкций также оказало негативное влияние на финансовые показатели компании: в мае 2024 года импорт алмазов из России в Индию упал на 13%, составив 352 тысячи карат (или 43 миллиона долларов). Тем не менее стоит учитывать, что на конец 2023 года АЛРОСА владела запасами алмазов в размере 1,067 миллиарда карат, что при текущих объемах добычи хватило бы на 30 лет. Кроме того, компания предпринимает шаги по диверсификации своих активов. В частности, АЛРОСА приобрела у Полюса лицензию на разработку золоторудного месторождения Дегдеканское рудное поле за 5,44 млрд рублей. Это приобретение свидетельствует о стремлении компании расширить свою деятельность за рамки алмазной отрасли.
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