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Динамика разнонаправлена: чего ждать от российского рынка

Динамика разнонаправлена: чего ждать от российского рынка - 13.08.2024, ПРАЙМ

Динамика разнонаправлена: чего ждать от российского рынка

В понедельник в первой половине дня на рынке преобладали продавцы. Тем не менее во второй половине дня индекс Мосбиржи восстановился от дневных минимумов и... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:01+0300

2024-08-13T09:01+0300

2024-08-13T09:01+0300

мнения аналитиков

биржевые торги

российский рынок акций

алроса

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В понедельник в первой половине дня на рынке преобладали продавцы. Тем не менее во второй половине дня индекс Мосбиржи восстановился от дневных минимумов и завершил день символическим снижением на 0,12% на уровне 2844,77 п. Восстановлению способствовало в том числе ослабление рубля, на фоне которого индекс РТС, наоборот, снизился на 3,88% до 996,32 п. Импульс к росту в сегменте суверенного долга угас, индекс RGBI потерял за день 0,32%.Котировки Brent превысили 82 доллара за баррель впервые с 26 июня. Прогноз ОПЕК по спросу на нефть в текущем году был пересмотрен в сторону понижения на 135 тысяч баррелей в сутки на фоне уменьшения спроса в Китае. Прогноз по темпам роста спроса на нефть на 2025 год был также понижен, на 60 тысяч до 1,78 миллиона баррелей в сутки при общем объеме спроса в 106,11 миллиона баррелей в сутки. В России добыча нефти в июле упала на 26 тысяч баррелей в сутки и составила 9,089 миллиона баррелей в сутки, что превышает согласованный с ОПЕК+ объем нефтедобычи на 111 тысяч баррелей в сутки. Сегодня трейдеры ожидают ежемесячный отчет от Международного энергетического агентства (МЭА).Европейские цены на природный газ достигли максимума с декабря прошлого года на фоне опасений по поводу стабильности поставок через российские трубопроводы.Совет директоров "Ашинского метзавода" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 77 рублей на акцию за первое полугодие 2024 года, что соответствует дивидендной доходности в 68% по текущим котировкам.Выручка АЛРОСА по МСФО за I полугодие 2024 года достигла 179,5 миллиарда рублей. Тем не менее чистая прибыль компании существенно сократилась, на 34% до 36,63 млрд руб. Ситуация в алмазной отрасли остается нестабильной. С начала года индекс IDEX, который отражает динамику цен на бриллианты, снизился на 9,3%. Причиной этому является снижение спроса, а также усиливающаяся конкуренция со стороны синтетических алмазов. Введение санкций также оказало негативное влияние на финансовые показатели компании: в мае 2024 года импорт алмазов из России в Индию упал на 13%, составив 352 тысячи карат (или 43 миллиона долларов). Тем не менее стоит учитывать, что на конец 2023 года АЛРОСА владела запасами алмазов в размере 1,067 миллиарда карат, что при текущих объемах добычи хватило бы на 30 лет. Кроме того, компания предпринимает шаги по диверсификации своих активов. В частности, АЛРОСА приобрела у Полюса лицензию на разработку золоторудного месторождения Дегдеканское рудное поле за 5,44 млрд рублей. Это приобретение свидетельствует о стремлении компании расширить свою деятельность за рамки алмазной отрасли.

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2024

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Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

мнения аналитиков, биржевые торги, российский рынок акций, алроса