https://1prime.ru/20240813/toyota-850862715.html

Перевернет российский авторынок: самый желанный "японец" появился в продаже

Перевернет российский авторынок: самый желанный "японец" появился в продаже - 13.08.2024, ПРАЙМ

Перевернет российский авторынок: самый желанный "японец" появился в продаже

На российском автомобильном рынке появилась новинка из Японии - флагманский минивэн Toyota Alphard 2024 года. Эта модель отличается своей технологичностью и... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T17:50+0300

2024-08-13T17:50+0300

2024-08-13T17:50+0300

toyota

японские автомобили

авторынок рф

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появилась новинка из Японии - флагманский минивэн Toyota Alphard 2024 года. Эта модель отличается своей технологичностью и комфортом, рассказали в издании "SpeedMe".Минивэн разработан на основе усовершенствованной платформы TNGA (GA-K). Такое решение позволило производителю увеличить жесткость кузова на 50%, повысив при этом технические характеристики авто в маневренности и устойчивости."Под капотом" полноприводной новинки установлен 2,5-литровый бензиновый мотор, а также электродвигатель мощностью в 190 л.с., сочетающийся с вариатором. Комплектация 2.5 HEV CVT предлагает большое количество функций для комфортных и безопасных поездок.Автомобиль отличается не только своим запоминающимся экстерьером, но и роскошным интерьером. Салон отделан кожаными вставками, для передних сидений установлена система электрорегулировки, вентиляции и подогрева. Также есть система двухзонного климат-контроля, мультимедийная система управления с ЖК-экраном, поддержка Android Auto и CarPlay и многое другое.Alphard обеспечен системой Toyota Safety Sense, которая включает функцию помощи удержания полосы при движении и предотвращения столкновений.Цена на японскую новинку стартует от 19,99 млн рублей в дилерском центре Москвы.

https://1prime.ru/20240813/bukhanka-850852949.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

toyota, японские автомобили, авторынок рф