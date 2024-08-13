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Перевернет российский авторынок: самый желанный "японец" появился в продаже
Перевернет российский авторынок: самый желанный "японец" появился в продаже - 13.08.2024, ПРАЙМ
Перевернет российский авторынок: самый желанный "японец" появился в продаже
На российском автомобильном рынке появилась новинка из Японии - флагманский минивэн Toyota Alphard 2024 года. Эта модель отличается своей технологичностью и... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:50+0300
2024-08-13T17:50+0300
2024-08-13T17:50+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появилась новинка из Японии - флагманский минивэн Toyota Alphard 2024 года. Эта модель отличается своей технологичностью и комфортом, рассказали в издании "SpeedMe".Минивэн разработан на основе усовершенствованной платформы TNGA (GA-K). Такое решение позволило производителю увеличить жесткость кузова на 50%, повысив при этом технические характеристики авто в маневренности и устойчивости."Под капотом" полноприводной новинки установлен 2,5-литровый бензиновый мотор, а также электродвигатель мощностью в 190 л.с., сочетающийся с вариатором. Комплектация 2.5 HEV CVT предлагает большое количество функций для комфортных и безопасных поездок.Автомобиль отличается не только своим запоминающимся экстерьером, но и роскошным интерьером. Салон отделан кожаными вставками, для передних сидений установлена система электрорегулировки, вентиляции и подогрева. Также есть система двухзонного климат-контроля, мультимедийная система управления с ЖК-экраном, поддержка Android Auto и CarPlay и многое другое.Alphard обеспечен системой Toyota Safety Sense, которая включает функцию помощи удержания полосы при движении и предотвращения столкновений.Цена на японскую новинку стартует от 19,99 млн рублей в дилерском центре Москвы.
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toyota, японские автомобили, авторынок рф
Toyota, японские автомобили, авторынок РФ
Перевернет российский авторынок: самый желанный "японец" появился в продаже
В России начались продажи нового японского минивэна Toyota Alphard
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
На российском автомобильном рынке появилась новинка из Японии - флагманский минивэн Toyota Alphard 2024 года. Эта модель отличается своей технологичностью и комфортом, рассказали в издании "SpeedMe"
.
Минивэн разработан на основе усовершенствованной платформы TNGA (GA-K). Такое решение позволило производителю увеличить жесткость кузова на 50%, повысив при этом технические характеристики авто в маневренности и устойчивости.
"Под капотом" полноприводной новинки установлен 2,5-литровый бензиновый мотор, а также электродвигатель мощностью в 190 л.с., сочетающийся с вариатором. Комплектация 2.5 HEV CVT предлагает большое количество функций для комфортных и безопасных поездок.
Автомобиль отличается не только своим запоминающимся экстерьером, но и роскошным интерьером. Салон отделан кожаными вставками, для передних сидений установлена система электрорегулировки, вентиляции и подогрева. Также есть система двухзонного климат-контроля, мультимедийная система управления с ЖК-экраном, поддержка Android Auto и CarPlay и многое другое.
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Alphard обеспечен системой Toyota Safety Sense, которая включает функцию помощи удержания полосы при движении и предотвращения столкновений.
Цена на японскую новинку стартует от 19,99 млн рублей в дилерском центре Москвы.