https://1prime.ru/20240813/tramp-850840903.html

Трамп высказал свое мнение о Харрис

Трамп высказал свое мнение о Харрис - 13.08.2024, ПРАЙМ

Трамп высказал свое мнение о Харрис

Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп заявил, что считает своего соперника на выборах – действующего... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T06:57+0300

2024-08-13T06:57+0300

2024-08-13T06:57+0300

сша

дональд трамп

илон маск

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ВАШИНГТОН, 13 авг – ПРАЙМ. Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп заявил, что считает своего соперника на выборах – действующего вице-президента Камалу Харрис – еще более некомпетентной, чем ее шеф и действующий глава государства Джо Байден. "У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это – лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна", - сказал он в интервью бизнесмену Илону Маску на площадке принадлежащей ему соцсети X."Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший (президент – ред.)", - добавил Трамп Республиканец дал оценку ситуации с покушением на него на июльском митинге в Пенсильвании. По мнению экс-президента, Секретная служба сработала "профессионально", но ситуация в целом произвела на него "сюрреалистичное впечатление". "Произошло что-то сюрреалистичное, что-то, чего я прежде никогда не испытывал. Мне сразу стало понятно, что это была пуля, и что удар был очень сильным. Знаете ли, я верующий, но после тех событий я уверовал еще сильнее", - отметил Трамп.

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сша, дональд трамп, илон маск