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Трамп высказал свое мнение о Харрис - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Трамп высказал свое мнение о Харрис
Трамп высказал свое мнение о Харрис - 13.08.2024, ПРАЙМ
Трамп высказал свое мнение о Харрис
Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп заявил, что считает своего соперника на выборах – действующего... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T06:57+0300
2024-08-13T06:57+0300
сша
дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 13 авг – ПРАЙМ. Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп заявил, что считает своего соперника на выборах – действующего вице-президента Камалу Харрис – еще более некомпетентной, чем ее шеф и действующий глава государства Джо Байден. "У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это – лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна", - сказал он в интервью бизнесмену Илону Маску на площадке принадлежащей ему соцсети X."Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший (президент – ред.)", - добавил Трамп Республиканец дал оценку ситуации с покушением на него на июльском митинге в Пенсильвании. По мнению экс-президента, Секретная служба сработала "профессионально", но ситуация в целом произвела на него "сюрреалистичное впечатление". "Произошло что-то сюрреалистичное, что-то, чего я прежде никогда не испытывал. Мне сразу стало понятно, что это была пуля, и что удар был очень сильным. Знаете ли, я верующий, но после тех событий я уверовал еще сильнее", - отметил Трамп.
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сша, дональд трамп, илон маск
США, Дональд Трамп, Илон Маск
06:57 13.08.2024
 
Трамп высказал свое мнение о Харрис

Трамп заявил, что считает Харрис "еще более некомпетентной", чем Байдена

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 13 авг – ПРАЙМ. Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп заявил, что считает своего соперника на выборах – действующего вице-президента Камалу Харрис – еще более некомпетентной, чем ее шеф и действующий глава государства Джо Байден.
"У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это – лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна", - сказал он в интервью бизнесмену Илону Маску на площадке принадлежащей ему соцсети X.
"Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший (президент – ред.)", - добавил Трамп
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Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре
11 августа, 18:09
Республиканец дал оценку ситуации с покушением на него на июльском митинге в Пенсильвании. По мнению экс-президента, Секретная служба сработала "профессионально", но ситуация в целом произвела на него "сюрреалистичное впечатление".
"Произошло что-то сюрреалистичное, что-то, чего я прежде никогда не испытывал. Мне сразу стало понятно, что это была пуля, и что удар был очень сильным. Знаете ли, я верующий, но после тех событий я уверовал еще сильнее", - отметил Трамп.
 
СШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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