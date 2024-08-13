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Трамп заявил, что рассчитывает "поладить с Путиным"

Трамп заявил, что рассчитывает "поладить с Путиным" - 13.08.2024, ПРАЙМ

Трамп заявил, что рассчитывает "поладить с Путиным"

Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп рассчитывает в случае переизбрания снова "поладить" с российским... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T07:46+0300

2024-08-13T07:46+0300

2024-08-13T07:46+0300

дональд трамп

илон маск

украина

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 13 авг – ПРАЙМ. Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп рассчитывает в случае переизбрания снова "поладить" с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение он высказал в интервью бизнесмену Илону Маску.По словам республиканца, в одной из прошлых бесед он предостерегал Путина от каких-либо наступательных действий по отношению к Украине. "Я говорил Владимиру Путину: "Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир"... Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо", - рассказал политик. Он добавил, что считает лидеров соперничающих с Соединенными Штатами стран, к числу которых он причислил Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, "лучшими из лучших в своем деле".Трамп также заявил, что считает Путина хорошим переговорщиком, а конфликт на Украине начался из-за "глупости" действующего президента США Джо Байдена."Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов на то, что Путин решит (ввести силы – ред.) на Украину. После того, как я покинул пост, они (РФ – ред.) начали формировать крупные армии там, на границе с Украиной", - рассказал республиканец."Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он – хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры", - добавил экс-президент.По мнению Трампа, вместо переговоров с российским лидером его преемник-демократ начал "говорить глупости". "Например, он сказал, что Украина может сейчас стать членом НАТО", - пояснил республиканец.

https://1prime.ru/20240813/tramp-850840903.html

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дональд трамп, илон маск, украина, владимир путин