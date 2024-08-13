https://1prime.ru/20240813/tramp-850846674.html

Трамп сделал откровенное заявление о Путине

Трамп сделал откровенное заявление о Путине - 13.08.2024, ПРАЙМ

Трамп сделал откровенное заявление о Путине

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, какими хорошими были его отношения с Путиным. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T10:40+0300

2024-08-13T10:40+0300

2024-08-13T10:40+0300

россия

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, какими хорошими были его отношения с Путиным."У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на "российский" заговор (про связи Дональда Трампа с Россией. — ред.), который длился около двух лет, мистификация, которую устроила Хиллари Клинтон", — сказал он.Кроме того, кандидат в президенты подчеркнул, что российский президент явно уважал его. По словам Трампа, Путин является весьма хорошим переговорщиком, а действующий глава Белого дома сделал глупость, отказавшись от переговоров с Россией.Трамп резюмировал, что в случае своего возвращения в Белый дом он намерен снова "поладить" с президентом России.

https://1prime.ru/20240813/tramp-850841061.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дональд трамп