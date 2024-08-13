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Трамп сделал откровенное заявление о Путине - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Трамп сделал откровенное заявление о Путине
Трамп сделал откровенное заявление о Путине - 13.08.2024, ПРАЙМ
Трамп сделал откровенное заявление о Путине
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, какими хорошими были его отношения с Путиным. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T10:40+0300
2024-08-13T10:40+0300
россия
сша
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, какими хорошими были его отношения с Путиным."У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на "российский" заговор (про связи Дональда Трампа с Россией. — ред.), который длился около двух лет, мистификация, которую устроила Хиллари Клинтон", — сказал он.Кроме того, кандидат в президенты подчеркнул, что российский президент явно уважал его. По словам Трампа, Путин является весьма хорошим переговорщиком, а действующий глава Белого дома сделал глупость, отказавшись от переговоров с Россией.Трамп резюмировал, что в случае своего возвращения в Белый дом он намерен снова "поладить" с президентом России.
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россия, сша, дональд трамп
РОССИЯ, США, Дональд Трамп
10:40 13.08.2024
 
Трамп сделал откровенное заявление о Путине

Трамп рассказал Маску, что у него были хорошие отношения с Путиным

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, какими хорошими были его отношения с Путиным.
"У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на "российский" заговор (про связи Дональда Трампа с Россией. — ред.), который длился около двух лет, мистификация, которую устроила Хиллари Клинтон", — сказал он.
Кроме того, кандидат в президенты подчеркнул, что российский президент явно уважал его. По словам Трампа, Путин является весьма хорошим переговорщиком, а действующий глава Белого дома сделал глупость, отказавшись от переговоров с Россией.
Трамп резюмировал, что в случае своего возвращения в Белый дом он намерен снова "поладить" с президентом России.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Трамп заявил, что рассчитывает "поладить с Путиным"
07:46
 
РОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
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