https://1prime.ru/20240813/truboprovod--850836005.html

Дело-труба: Польша не нашла денег на свое будущее, "виновата" снова Россия

Дело-труба: Польша не нашла денег на свое будущее, "виновата" снова Россия - 13.08.2024, ПРАЙМ

Дело-труба: Польша не нашла денег на свое будущее, "виновата" снова Россия

Варшава отказалась от проекта строительства второй нитки Поморского трубопровода, которую обещала запустить в 2025 году. Проект считался ключевым с точки зрения | 13.08.2024, ПРАЙМ

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2024-08-13T03:30+0300

2024-08-13T03:30+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Варшава отказалась от проекта строительства второй нитки Поморского трубопровода, которую обещала запустить в 2025 году. Проект считался ключевым с точки зрения энергетической безопасности. Однако желающих его финансировать в итоге не нашлось. Зачем поляки хотели протянуть новую трубу, и почему "большие" друзья в Европе не захотели за нее платить – в материале "Прайм".Ненужный стратегический проектИдею строительства второй нити Поморского трубопровода Польша вынашивала многих лет. Проект считали ключевым с точки зрения стратегической безопасности энергосистемы республики.Трубопровод, длиною 240 километров, соединяющий Гданьск и Плоцк, должен был увеличить пропускную способность при транспортировке сырья с северного направления за счет "соединения двух ниток". А кроме того – перенаправлять нефть с одного трубопровода на другой в чрезвычайных ситуациях.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТакой вариант приобрел особое значение после начала конфликта на Украине, когда вентиль с российской нефтью оказался перекрыт, и вопрос альтернативных трубопроводов стал особенно острым. Речь идет о прекращении поставок нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба" в ноябре 2023-го.Опасения были связаны с тем, что энергетическая безопасность всей республики теперь фактически зависит от единственного трубопровода, транспортирующего сырье из Гданьского нефтяного порта на НПЗ Orlen в Процке.PERN - предприятие по эксплуатации нефтепроводов - готовилось к реализации проекта: оператор успел получить все разрешения. Однако дальше дело не пошло."Проект создания второй нитки Поморского трубопровода приостановлен. Наша компания провела переговоры с отечественными и зарубежными партнерами, чтобы выяснить их заинтересованность. Ответ был отрицательным, реализация проекта продолжена не будет", — цитирует польское издание wnp.pl главу PERN Даниэля Свентоховского.Предполагаемые инвесторы отказались софинансировать строительство трубопровода, который мог бы обойтись им в 450-550 миллионов евро. Сумма значимая, и как поясняют эксперты в нефтегазовой отрасли, экономическую целесообразность и актуальность проекта сочли сомнительной.Во-первых, поляки рассчитывали привлечь немецких инвесторов к "резервной" трубе, с расчетом на то, что Германия будет форсировать отказ от российского сырья. Но просчитались.Как поясняет Иван Андриевский, первый вице-президент "Российского союза инженеров", изначально проект был ориентирован на снабжение немецких НПЗ, которые рассматривали возможность отказаться от российской нефти."При реализации этого сценария, немецким НПЗ понадобились бы дополнительные поставки сырья и польский трубопровод мог решить эту задачу. Однако, судя по всему, немецкие НПЗ не планируют отказываться от российской нефти, поэтому польский оператор нефтетранспортной системы не может найти экономическое обоснование для инвестиций в проект", - указывает аналитик.Просто не по кармануВо-вторых, необходимость строительства второй нитки объяснялась стремлением к энергетической независимости от России, особенно в условиях конфликта на Украине."Однако принятие решений, основанных исключительно на геополитических мотивах, часто неоправданно с экономической точки зрения. В данном случае проект строительства второй нитки не привлекал инвесторов, в том числе Orlen, из-за отсутствия коммерческого интереса", - поясняет Сергей Иванов, директор аналитического агентства LNG.Expert.В итоге польская энергетическая безопасность должна быть полностью обеспечена за счет существующей инфраструктуры. Вероятность аварии на действующей нефтепроводной системе, конечно, несет определенную угрозу логистике в Польше, но инвестиции в создание исключительно резервной транспортной системы, судя по всему, оказались Варшаве не по карману, отмечает Андриевский.При этом существующие потребности рынка удовлетворены, динамика спроса на нефть скорее негативная и в перспективе роста не предвидится."Рынок ЕС, несмотря на важность углеводородов в контексте обеспечения текущей энергетической безопасности стран-участниц, постепенно движется к зеленому эталону, поэтому любые крупные проекты, связанные с нефтью и газом, не привлекут большой интерес", - указывает Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании "Энергия Плюс".Однако, по его словам, тот факт, что полякам не удалось найти капитал, заинтересованный в увеличении пропускной способности трубопровода, указывает и на еще одно обстоятельство: энергетическая солидарность Евросоюза трещит по швам, и поляки, понимая это, стремятся к самостоятельности.Принципы энергетической солидарности в ЕС действительно уже не работают – это следствие жесткого энергокризиса и потери российских поставок. Что недавно продемонстрировал спор между Чехией и Германией. Прага обвинила Берлин в том, что тот намеренно накапливает в своих хранилищах газ, предназначенный для Чехии, — за счет сокращения пропускной способности трубопровода. В Еврокомиссии пока никак не комментируют назревающий газовый конфликт.Очевидно, сейчас в Евросоюзе не только нет единства позиций по ключевым энергетическим вопросам, но и синхронности действий. Последствия отказа от российских ресурсов и необходимость энергобезопасности каждый понимает по-своему.

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Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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